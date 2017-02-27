Національний банк України повідомляє, що 24.12.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних
Госстат сообщает, что безработица 3-го квартала - на максимуме с 2017-го года. Резкий коронакризисный всплеск погасил лишь летний высокий деловой сезон, да и то частично, а с октября безработица снова в рост.
Что интересно - потеря рабочих мест в большей степени характерна для городов, нежели сельской местности. Так, в городах уровень безработицы за время пандемии вырос с 8,2% до 9,1%, а в селах - с 9,7% до 10,2%. Сказывается высокая доля особо пострадавшего сектора услуг у первых...
zzzzzz написав: ПДВ сегодня налили !!! на 9,7 млрд грн Всего с начала месяца 13,5 млрд НБУ сегодня проводит тенедр по выдаче рефинанса на 84 дня и еще 30 декабря будет тендер. По сегодняшнему еще нет инфы !
то есть по ндс примерно закрыли декабрь. то есть на последние 3 сессии ряды продаванов поредеют, а предложение упадет на 0,5-1 дневной оборот. то есть ближе к 28,5(?) закончим год на той неделе еще таможню кто-то закрывать будет - всё на благо бюджета...
Одесса не единственный город в Украине, их даже не два: Одесса и Киев. Разброс курсов приличный в зависимости от близостки той или иной границы, наличия крупных торговых площадок а-ля Барабан или 7 километр. Во Львове курс злотого обычно всегда ниже чем в Харькове. Видно для доллара та же история если сравнивать Одессу и Харьков.
zРадио написав:Добавлено: Чт 24 дек, 2020 18:36 Госстат сообщает, что безработица 3-го квартала - на максимуме с 2017-го года. Резкий коронакризисный всплеск погасил лишь летний высокий деловой сезон, да и то частично, а с октября безработица снова в рост.
Что интересно - потеря рабочих мест в большей степени характерна для городов, нежели сельской местности. Так, в городах уровень безработицы за время пандемии вырос с 8,2% до 9,1%, а в селах - с 9,7% до 10,2%. Сказывается высокая доля особо пострадавшего сектора услуг у первых...
... и сезон полевых работ у вторых. регистрации по безработице, скорее, с ноября - в рост, с КВД (а про январь лучше не думать...):
"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.
Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - добавил глава правительства.
zzzzzz написав:Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.
ничего, потом выйдет мендель со своим ветроголовым шефом и 2 хуками (или твитами) победит инфляцию если серьезно, должно ума хватить такую хрень не делать. моя ставка: на 100 лярдов меньше (до 250 в декабре) - просто видатки недовидадуть, план - не догма, а руководство к действию
matroSkin написав: "Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.
Это недавнее? Тогда наш глава правительства не особо часто мониторит цифры - недельная статистика дает уже 443 тыс официальных безработных
Но все равно это туфта - экономически активного населения у нас 20 млн. Самозанятых - 1,5 млн, наемных - 10,8 млн. Остальные 7-8 млн - в большинстве батраки по заграницам, в меньшинстве - халтурщики по месту