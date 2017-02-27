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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7054705570567057>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:25

  zРадио написав:Это недавнее? Тогда наш глава правительства не особо часто мониторит цифры - недельная статистика дает уже 443 тыс официальных безработных


эти цифры далеки от реальности и абсолютно не отражают реальную занятость. Они отражают только тех кто официально зарегистрирован в центре занятости.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 24 гру, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В канун Рождества по западному обряду, поздравляю всех празднующих!

Ассоциативно (на самом деле, нет) возник вопрос: есть у кого-то, знакомого близко с плн, вИдение в паре злотый/дол, хотя бы на полгода?
Зашли бы вы в плн из бакса на текущем уровне 3,7 (не для работы, не инвестиция, для икебаны)?
Ну и чтоб 2 раза не вставать: аналогичный вопрос по фунту, возьмем за текущий - 1,355 (только без лекции про брексит и тюльку, плиииз)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43

Останні 2-3 робочі доби року


Вітаюсь совсіма.

В ці дні в усіх роках, починаючи з 2015, чуттєвий підскок курсу валюти. Можете це побачити по роках тут - Середньорічна зважена.

Полохливий колега zzzzzz бʼє на сполах і в цьому році завдяки наступному -

  zzzzzz написав:НБУ выдал рефинанс сегодня 5,1 млрд грн

Національний банк України повідомляє, що 24.12.2020 відбувся кількісний
тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого
задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160,0 млн. грн. за процентною ставкою у
розмірі 6,00 % річних


і


  zzzzzz написав:ПДВ сегодня налили !!! на 9,7 млрд грн

Всего с начала месяца 13,5 млрд

...!


На завершення додає -


  zzzzzz написав:Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.

Зображення


В усі дзвони бʼє!!!

Проти цього може спрацювати тільки жага Мінфіна зробити рекордний перехідний лишок по року завдяки останньому аукціону 29 грудня. На цей аукціон ОВДП вже сьогодні виставили забаганку нагрести гривні в усіх діапазонах без якихось валютних залучень.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 24 гру, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:47

рікета в космос?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:55

  zzzzzz написав:Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом.


вопрос - зачем? чтобы ещё больше долги нарастить? Куда уж больше...

Напоминает сумасшедших, бегающих по банкам и пытающихся набрать кредитов на новый айфон под залог дома на новый год...
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 24 гру, 2020 19:58, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Добавлено: Чт 24 дек, 2020 19:14
  matroSkin писал(а):
"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.


Это недавнее? Тогда наш глава правительства не особо часто мониторит цифры - недельная статистика дает уже 443 тыс официальных безработных



Но все равно это туфта - экономически активного населения у нас 20 млн. Самозанятых - 1,5 млн, наемных - 10,8 млн. Остальные 7-8 млн - в большинстве батраки по заграницам, в меньшинстве - халтурщики по месту


2 недели назад. +23 тыс. - норм, сходится
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/10/669026/

Ну так я и написал, вроде, корректно: "регистрации" - официальные безработные на бирже, куда идут далеко не все.
С батраками Вы, конечно, загнули, как водится. Да и с халтурщиками.
Это называется "трудовые мигранты" и "теневая экономика".
Добрее надо быть к согражданам 8)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:03

  zzzzzz написав:Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.



Зображення

от ця груднева гривнева маса видатків буде "рассасьівацца" високим курсом в січні лютому
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:05

  Амвросий написав:
  zzzzzz написав:Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом.


вопрос - зачем? чтобы ещё больше долги нарастить? Куда уж больше...

Напоминает сумасшедших, бегающих по банкам и пытающихся набрать кредитов на новый айфон под залог дома на новый год...

наріка на уколоцца і забицца
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:06

  flyman написав:от ця груднева гривнева маса видатків буде "рассасьівацца" високим курсом в січні лютому


а потом будут рассказывать, что надо затянуть пояса...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:33

  zzzzzz написав:matroSkin
Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом.


Добрый вечер .
Всех кто Празднует "Свят Вечер " , наилучшие Пожелания Здоровья !
Достатка и Удачи .
Чтобы этот год ЗАКОНЧИЛСЯ !


А потом, этот же Минфин вместе с Налоговой будет топтаться по бизнесу и вырывать с "мясом" то что так тяжело зарабатывается .

Убьют ВСЕ , что работает .
Смею предположить , что скоро надо ожидать малому и среднему бизнесу очередной подьем минималки до 8-10 тыс .
Ведь все в порядке .
Где не почитай , где не послушай идем на 26-27.

Смешно и трагично это все .
Долги , катострофические , будут отдавать наши правнуки .
И не отдадут .......патамушта новых долгов наберут .
холява
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