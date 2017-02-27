s0v7a написав:Добавлено: Чт 24 дек, 2020 19:43
Останні 2-3 робочі доби року
Вітаюсь совсіма.
В ці дні в усіх роках, починаючи з 2015, чуттєвий підскок курсу валюти. Можете це побачити по роках тут - Середньорічна зважена.
Полохливий колега zzzzzz бʼє на сполах і в цьому році зівдяки наступному -
zzzzzz писал(а):
НБУ выдал рефинанс сегодня 5,1 млрд грн
Національний банк України повідомляє, що 24.12.2020 відбувся кількісний
тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого
задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних
і
zzzzzz писал(а):
ПДВ сегодня налили !!! на 9,7 млрд грн
Всего с начала месяца 13,5 млрд
...!
На завершення додає -
zzzzzz писал(а):
Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.
В усі дзвони бʼє!!!
Проти цього може спрацювати тільки жага Мінфіна зробити рекордний перехідний лишок по року завдяки останньому аукціону 29 грудня. На цей аукціон ОВДП вже сьогодні виставили забаганку нагрести гривні в усіх діапазонах без якихось валютних залучень.
ВО
Хай щастить!
Гадаю, Ви - праві, все це - подушка безпеки, точніше - заначка, що буде витрачена в січні.
Окрім відшодування ПДВ - це потік в інший бік, із ЄКР, поважним людям під ялинку.
Якщо прочитати уважно таблицю, що запостив Зззззз, це - не фактичні видатки, а гіпотетично можливі видатки в грудні (план на рік мінус факт 11 місяців).
Тому я вище написав, що, ймовірно, все це зараз не витратять, хоча зібрати в теорії можуть, до 250 можуть витратити зараз, до 100 піде на січень.
У січні було 19 робочих днів, з яких 11 накриває локдаун. Усю сферу послуг, включно з хорекою і туризмом внутрішнім, непродуктовий рітейл, частково транспорт, пром. ринки... З кого і що вони будуть збирати і що витрачати?
Не чекаю ВСЮ цю надлишкову масу на МБ, щас і зараз.
Полежить на ЄКР, розтягнеться, розсмокчеться на місяць. Сподіваюсь.