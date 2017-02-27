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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70557056705770587059>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  s0v7a написав:Добавлено: Чт 24 дек, 2020 19:43
Останні 2-3 робочі доби року

Вітаюсь совсіма.

В ці дні в усіх роках, починаючи з 2015, чуттєвий підскок курсу валюти. Можете це побачити по роках тут - Середньорічна зважена.

Полохливий колега zzzzzz бʼє на сполах і в цьому році зівдяки наступному -

  zzzzzz писал(а):
НБУ выдал рефинанс сегодня 5,1 млрд грн

Національний банк України повідомляє, що 24.12.2020 відбувся кількісний
тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого
задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних

і

  zzzzzz писал(а):
ПДВ сегодня налили !!! на 9,7 млрд грн

Всего с начала месяца 13,5 млрд

...!

На завершення додає -

  zzzzzz писал(а):
Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.


В усі дзвони бʼє!!!

Проти цього може спрацювати тільки жага Мінфіна зробити рекордний перехідний лишок по року завдяки останньому аукціону 29 грудня. На цей аукціон ОВДП вже сьогодні виставили забаганку нагрести гривні в усіх діапазонах без якихось валютних залучень.

ВО

Хай щастить!


Гадаю, Ви - праві, все це - подушка безпеки, точніше - заначка, що буде витрачена в січні.
Окрім відшодування ПДВ - це потік в інший бік, із ЄКР, поважним людям під ялинку.
Якщо прочитати уважно таблицю, що запостив Зззззз, це - не фактичні видатки, а гіпотетично можливі видатки в грудні (план на рік мінус факт 11 місяців).

Тому я вище написав, що, ймовірно, все це зараз не витратять, хоча зібрати в теорії можуть, до 250 можуть витратити зараз, до 100 піде на січень.

У січні було 19 робочих днів, з яких 11 накриває локдаун. Усю сферу послуг, включно з хорекою і туризмом внутрішнім, непродуктовий рітейл, частково транспорт, пром. ринки... З кого і що вони будуть збирати і що витрачати?

Не чекаю ВСЮ цю надлишкову масу на МБ, щас і зараз.
Полежить на ЄКР, розтягнеться, розсмокчеться на місяць. Сподіваюсь.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:36

Прикольна статистика по переказах і сумах за 2020 з-за кордону
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:48

Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit


Вітаюсь совсіма.

Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

ВО

PS
Всіх католиків з Різдвом! Мені сподобався Щедрик, дарую його і Вам


Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:51

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

ВО

PS
Всіх католиків з Різдвом! Мені сподобався Щедрик, дарую його і Вам


Хай щастить!



гарно співають КИтайсі!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:00

  greenozon написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

ВО

PS
Всіх католиків з Різдвом! Мені сподобався Щедрик, дарую його і Вам


Хай щастить!



гарно співають КИтайсі!


Вітаю, greenozon.

От же Ви незрячий ватан. :twisted:

Там і негри, і навіть росіяни є!!!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:06

  vitaliian написав:
  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)


в прогнозе от 8.12 было 28,30 с чего ему быть 28,50?
  vitaliian написав:На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить.

:lol: :lol: :lol: корона не жмёт ?
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подскажите, СЭП работает на выходных 25-27 декабря?
Востаннє редагувалось Яша в Чет 24 гру, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Но все равно это туфта - экономически активного населения у нас 20 млн.


Туфта, бо еконо­мічно активного насе­лення 16992,1 тис. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
або сьогодні укрстат 16865,3 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/159.pdf
причому сюди попадають громадяни від 15 до 70 років
Так що 3 млн. зразу приписок, а якщо повіднімати школярів, студентів і непрацюючих пенсів, то все сходиться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:37

Відбувається якісь дивні речі , дивлюсь в обід близько 15.00 МБ на вихід 28.40, по містах 28,28-28.30, а тут взяв і зайшов по 28.24, опа під вечір вже віддавали по 28.22(((( , шось пазли нелягають

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:38

  Яша написав:подскажите, СЭП работает на выходных 25-27 декабря?

С августа работает в режиме 23/7. Правда на новогодние праздники и рождество по юлианскому календарю зачем-то решили сделать перерыв. Плюс будут дни когда банки будут проводить платежи на своё усмотрение.

Только при чём тут валютный рынок?
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