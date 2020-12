Додано: Чет 24 гру, 2020 21:43

Амвросий написав: zzzzzz написав: Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом. Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом.



вопрос - зачем? чтобы ещё больше долги нарастить? Куда уж больше...



Напоминает сумасшедших, бегающих по банкам и пытающихся набрать кредитов на новый айфон под залог дома на новый год... вопрос - зачем? чтобы ещё больше долги нарастить? Куда уж больше...Напоминает сумасшедших, бегающих по банкам и пытающихся набрать кредитов на новый айфон под залог дома на новый год...



ну а что делать, если в закромах мышь повесилась? образно говоря .... ну а что делать, если в закромах мышь повесилась? образно говоря ....

