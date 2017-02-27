"Назначенный в прошлом месяце, Агбал унаследовал двузначную инфляцию, ослабление лиры и истощение валютных резервов после того, как его предшественник стимулировал период быстрого роста кредитования, поддерживая низкие процентные ставки, к чему настаивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, чьи неортодоксальные экономические взгляды экономисты считают причиной более высоких затрат по займам в высокой инфляции."
Невже ми цього бажаємо штовхаючи інфляцію вгору? Давайте вчитись на помилках сусідів
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 24 гру, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
На демографию смотрите! В официальной статистике экономически активных нет даже афганцев и чернобыльцев. Такова методика учета - чтобы получать пособие, нужно быть экономически не-активным. И что с чем у вас может сходится - что трудовых заработчан у нас нет? Деньги из-за границы шлет тогда кто - беглецы от октябрьской революции?
Тому я вище написав, що, ймовірно, все це зараз не витратять, хоча зібрати в теорії можуть, до 250 можуть витратити зараз, до 100 піде на січень.
У січні було 19 робочих днів, з яких 11 накриває локдаун. Усю сферу послуг, включно з хорекою і туризмом внутрішнім, непродуктовий рітейл, частково транспорт, пром. ринки... З кого і що вони будуть збирати і що витрачати?
Не чекаю ВСЮ цю надлишкову масу на МБ, щас і зараз. Полежить на ЄКР, розтягнеться, розсмокчеться на місяць. Сподіваюсь.
Вітаю, matroSkin.
Згоден з Вами!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
ну а что делать, если в закромах мышь повесилась? образно говоря ....
Вітаю, rasmus.
Яка така миша? Тут ЄКР пухне на останніх займах ОВДП, і це не зважаючи на Золотовалютні авуари НБУ!
Ви що, незрячий?
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.