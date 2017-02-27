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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7056705770587059>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:40

Нікого не нагадує?


Вітаюсь совсіма.


Турция вже другий місяць поспіль підвищує базову процентну ставку!!! На моменті підняли ще на 2 відсотки до рівня - 17%.

"Назначенный в прошлом месяце, Агбал унаследовал двузначную инфляцию, ослабление лиры и истощение валютных резервов после того, как его предшественник стимулировал период быстрого роста кредитования, поддерживая низкие процентные ставки, к чему настаивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, чьи неортодоксальные экономические взгляды экономисты считают причиной более высоких затрат по займам в высокой инфляции."

Невже ми цього бажаємо штовхаючи інфляцію вгору? Давайте вчитись на помилках сусідів :!:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 24 гру, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:43

  Амвросий написав:
  zzzzzz написав:Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом.


вопрос - зачем? чтобы ещё больше долги нарастить? Куда уж больше...

Напоминает сумасшедших, бегающих по банкам и пытающихся набрать кредитов на новый айфон под залог дома на новый год...


ну а что делать, если в закромах мышь повесилась? образно говоря ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:45

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Но все равно это туфта - экономически активного населения у нас 20 млн.


Туфта, бо еконо­мічно активного насе­лення 16992,1 тис. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
або сьогодні укрстат 16865,3 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/159.pdf
причому сюди попадають громадяни від 15 до 70 років
Так що 3 млн. зразу приписок, а якщо повіднімати школярів, студентів і непрацюючих пенсів, то все сходиться.


На демографию смотрите! В официальной статистике экономически активных нет даже афганцев и чернобыльцев. Такова методика учета - чтобы получать пособие, нужно быть экономически не-активным. И что с чем у вас может сходится - что трудовых заработчан у нас нет? Деньги из-за границы шлет тогда кто - беглецы от октябрьской революции? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:53

  matroSkin написав:...

Тому я вище написав, що, ймовірно, все це зараз не витратять, хоча зібрати в теорії можуть, до 250 можуть витратити зараз, до 100 піде на січень.

У січні було 19 робочих днів, з яких 11 накриває локдаун. Усю сферу послуг, включно з хорекою і туризмом внутрішнім, непродуктовий рітейл, частково транспорт, пром. ринки... З кого і що вони будуть збирати і що витрачати?

Не чекаю ВСЮ цю надлишкову масу на МБ, щас і зараз.
Полежить на ЄКР, розтягнеться, розсмокчеться на місяць. Сподіваюсь.


Вітаю, matroSkin.

Згоден з Вами! :wink:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:57

  greenozon написав:Прикольна статистика по переказах і сумах за 2020 з-за кордону
хто-де-коли-скільки

https://new.minfin.com.ua/ua/novapay/no ... d-na-dengi

мене 1-е місце США здивувало
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:57

  rasmus написав:...

ну а что делать, если в закромах мышь повесилась? образно говоря ....


Вітаю, rasmus.

Яка така миша? Тут ЄКР пухне на останніх займах ОВДП, і це не зважаючи на Золотовалютні авуари НБУ!

Ви що, незрячий?

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:04

  s0v7a написав:
  rasmus написав:...

ну а что делать, если в закромах мышь повесилась? образно говоря ....


Вітаю, rasmus.

Яка така миша? Тут ЄКР пухне на останніх займах ОВДП, і це не зважаючи на Золотовалютні авуари НБУ!

Ви що, незрячий?

ВО

Хай щастить!

Маринувати будуть чи людЯм роздадуть ? і бомбою на 24 :) Чи свідків паперу вже попустило до 27 ?
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:11

  alex10 написав:...
Маринувати будуть чи людЯм роздадуть ? і бомбою на 24 :) Чи свідків паперу вже попустило до 27 ?


Вітаю, alex10.

Ще одна киця :) Мяу...

Перечитайте колегу котика matroSkinа. Він гарно розписав чого очікувати у січні!!!


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:13

  s0v7a написав:Турция вже другий місяць поспіль підвищує базову процентну ставку!!![/url] На моменті підняли ще на 2 відсотки до рівня - 17%.
у нас в 21м году тоже поднимут до 13-15% а когда нам перестанут в долг давать то и до 25% дойдём (примерно 22-23 год).
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:15

  Proofy написав:
  flyman написав:Зебро-Кабанчики, ну шо 28.5 буде?
Рижика подкинуть на католицьке Різдво?
Рыжик похоже выдохся, идем только вниз

до весны вниз не идём.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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