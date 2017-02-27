Потому что нормальные заробитчане из Европы, особенно из Восточной - не шлют деньги ни маниграмом, ни вестерюнионом, ни свифтом - слишком дорого. Используют более дешевые каналы или вообще везут наличкой.
А из США шлют те кто уехал совсем или на долгий контракт. У них и вариантов то особо нет в отличии от работников Польши или Чехии.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
"Назначенный в прошлом месяце, Агбал унаследовал двузначную инфляцию, ослабление лиры и истощение валютных резервов после того, как его предшественник стимулировал период быстрого роста кредитования, поддерживая низкие процентные ставки, к чему настаивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, чьи неортодоксальные экономические взгляды экономисты считают причиной более высоких затрат по займам в высокой инфляции."
Невже ми цього бажаємо штовхаючи інфляцію вгору? Давайте вчитись на помилках сусідів
ВО
Хай щастить!
Я думаю то туркам західний світ дає урок. В Україні трохи інше щоб не скотились до раші будуть продовжувати давати гроші в тому числі через купівлю паперів
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Потому что нормальные заробитчане из Европы, особенно из Восточной - не шлют деньги ни маниграмом, ни вестерюнионом, ни свифтом - слишком дорого. Используют более дешевые каналы или вообще везут наличкой.
А из США шлют те кто уехал совсем или на долгий контракт. У них и вариантов то особо нет в отличии от работников Польши или Чехии.
Из США или Канады,действительно особых вариантов кроме отправки переводов нет, да и пересылка в принципе обходится недорого - тем же вестернюнион отправить штуку стоит всего 15 долларов т.е 1.5%, по тамошним ценам вообще ни о чем