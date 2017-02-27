Додано: П'ят 25 гру, 2020 02:40

Хлопці і дівчата, а також їх батьки, видаляюсь з форуму, як і обіцяв, не бачу сенсу тут писати годні речі, які видаляють і таке відчуття, що не гоже мені вже в моєму то відношенні до життя тут взагалі бути.Тому, хто шукає, той мене знайде.Хто не шукає-тому я взагалі не потрібен.Поздоровляю всіх вас з Наступаючим Новим роком Бика( натяк, сподіваюсь зрозумілиБажаю, всім вам здоров'я і добра!А що ж мені ще було і про що тут писати на фінансофому форумі, якщо повідомлення про спражній курс -це баня за нісунітницюі ці повідомлення безжалісно терлись.Але це життя ботоферми і я не ображаюсь:)Хто хоче почати життя в 2021 році з чистого паперу, той мене знайде самостійно по ніку.П.С. Ботофермі теж бажаю всього доброго, бо коли ви писали свої повідомлення про курс долара, повторюючи мої і при тому , скасовуя важні речі з тексту, ви ж розумієте...Але як кажуть мені не до вас, а вам не до мене( хто каже?- питаєте- життя, хлопці та дівчата, саме життя, яке ви витрачаєте на тексти