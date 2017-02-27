Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:30

Валютный кризис все острее назревает. Шмыгаль уже на полгодика занимает, "нам бы день простоять"... При этом клоуны откровенно плюют в мвф и американцев, нападает на набу, имитирует борьбу с коррупцией, как предшественник.



Україна до кінця 2020 року залучить короткостроковий кредит від Deutsche Bank до $350 млн.



Про це йдеться в постанові уряду №1291 від 23 грудня.



Кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.



При цьому відсотковий дохід виплачується кожні 3 місяці.



Остаточне погашення кредиту здійснюється через 6 місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.