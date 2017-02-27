Потому что нормальные заробитчане из Европы, особенно из Восточной - не шлют деньги ни маниграмом, ни вестерюнионом, ни свифтом - слишком дорого. Используют более дешевые каналы или вообще везут наличкой.
А из США шлют те кто уехал совсем или на долгий контракт. У них и вариантов то особо нет в отличии от работников Польши или Чехии.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
"Назначенный в прошлом месяце, Агбал унаследовал двузначную инфляцию, ослабление лиры и истощение валютных резервов после того, как его предшественник стимулировал период быстрого роста кредитования, поддерживая низкие процентные ставки, к чему настаивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, чьи неортодоксальные экономические взгляды экономисты считают причиной более высоких затрат по займам в высокой инфляции."
Невже ми цього бажаємо штовхаючи інфляцію вгору? Давайте вчитись на помилках сусідів
ВО
Хай щастить!
Я думаю то туркам західний світ дає урок. В Україні трохи інше щоб не скотились до раші будуть продовжувати давати гроші в тому числі через купівлю паперів
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Потому что нормальные заробитчане из Европы, особенно из Восточной - не шлют деньги ни маниграмом, ни вестерюнионом, ни свифтом - слишком дорого. Используют более дешевые каналы или вообще везут наличкой.
А из США шлют те кто уехал совсем или на долгий контракт. У них и вариантов то особо нет в отличии от работников Польши или Чехии.
Из США или Канады,действительно особых вариантов кроме отправки переводов нет, да и пересылка в принципе обходится недорого - тем же вестернюнион отправить штуку стоит всего 15 долларов т.е 1.5%, по тамошним ценам вообще ни о чем
Хлопці і дівчата, а також їх батьки, видаляюсь з форуму, як і обіцяв, не бачу сенсу тут писати годні речі, які видаляють і таке відчуття, що не гоже мені вже в моєму то відношенні до життя тут взагалі бути.
Тому, хто шукає, той мене знайде. Хто не шукає-тому я взагалі не потрібен.
Поздоровляю всіх вас з Наступаючим Новим роком Бика( натяк, сподіваюсь зрозуміли Бажаю, всім вам здоров'я і добра! А що ж мені ще було і про що тут писати на фінансофому форумі, якщо повідомлення про спражній курс -це баня за нісунітницюі ці повідомлення безжалісно терлись. Але це життя ботоферми і я не ображаюсь:) Хто хоче почати життя в 2021 році з чистого паперу, той мене знайде самостійно по ніку.
П.С. Ботофермі теж бажаю всього доброго, бо коли ви писали свої повідомлення про курс долара, повторюючи мої і при тому , скасовуя важні речі з тексту, ви ж розумієте... Але як кажуть мені не до вас, а вам не до мене( хто каже?- питаєте- життя, хлопці та дівчата, саме життя, яке ви витрачаєте на тексти
Валютный кризис все острее назревает. Шмыгаль уже на полгодика занимает, "нам бы день простоять"... При этом клоуны откровенно плюют в мвф и американцев, нападает на набу, имитирует борьбу с коррупцией, как предшественник.
Україна до кінця 2020 року залучить короткостроковий кредит від Deutsche Bank до $350 млн.
Про це йдеться в постанові уряду №1291 від 23 грудня.
Кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.
При цьому відсотковий дохід виплачується кожні 3 місяці.
Остаточне погашення кредиту здійснюється через 6 місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:Валютный кризис все острее назревает. Шмыгаль уже на полгодика занимает, "нам бы день простоять"... При этом клоуны откровенно плюют в мвф и американцев, нападает на набу, имитирует борьбу с коррупцией, как предшественник.
не выдумывайте, стоит им поднять ставку овгз до 17-20% и все свободные деньги планеты кинутся на межбанк и в овгз. Как видите они это не делают и при этом звр не падают и даже может появится систематический избыток никому не нужного на межбанке. Пирамида конечно существует но пока ещё в стадии роста и формирования объема. То что жахнет я почти уверен но не в 21м году, жахнет когда нам перестанут давать в долг под любой % даже на 3 месяца. Тогда можно продавать недвижимость чтобы после дефолта купить дешевле. Для любопытных, я свою киевскую квартиру выставляю уже в январе, но просить буду +10% от рынка, мб к лету продам. Шкурой чувствую что через год-полтора куплю такую же дешевле на 20-30%
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Возможен ли в будущем кратный необратимый девал гривны? Что бы ответить на этот вопрос, надо понять причины предыдущих девалов гривны. И тогда можно составить список причин будущего девала гривны и когда это произойдёт и произойдёт ли вообще. Давайте кто даст правильный развёрнутый ответ на этом форуме, наплюсуем до медали Гения этого форума если такая существует) или попросим модераторов, пусть такую медаль победителю дадут.