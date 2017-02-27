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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7057705870597060>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:20

  alex10 написав:
  greenozon написав:Прикольна статистика по переказах і сумах за 2020 з-за кордону
хто-де-коли-скільки

https://new.minfin.com.ua/ua/novapay/no ... d-na-dengi

мене 1-е місце США здивувало

Потому что нормальные заробитчане из Европы, особенно из Восточной - не шлют деньги ни маниграмом, ни вестерюнионом, ни свифтом - слишком дорого. Используют более дешевые каналы или вообще везут наличкой.

А из США шлют те кто уехал совсем или на долгий контракт. У них и вариантов то особо нет в отличии от работников Польши или Чехии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:25

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.


Турция вже другий місяць поспіль підвищує базову процентну ставку!!! На моменті підняли ще на 2 відсотки до рівня - 17%.

"Назначенный в прошлом месяце, Агбал унаследовал двузначную инфляцию, ослабление лиры и истощение валютных резервов после того, как его предшественник стимулировал период быстрого роста кредитования, поддерживая низкие процентные ставки, к чему настаивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, чьи неортодоксальные экономические взгляды экономисты считают причиной более высоких затрат по займам в высокой инфляции."

Невже ми цього бажаємо штовхаючи інфляцію вгору? Давайте вчитись на помилках сусідів :!:

ВО

Хай щастить!

Я думаю то туркам західний світ дає урок.
В Україні трохи інше щоб не скотились до раші будуть продовжувати давати гроші в тому числі через купівлю паперів
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex10 написав:
  greenozon написав:Прикольна статистика по переказах і сумах за 2020 з-за кордону
хто-де-коли-скільки

https://new.minfin.com.ua/ua/novapay/no ... d-na-dengi

мене 1-е місце США здивувало

Потому что нормальные заробитчане из Европы, особенно из Восточной - не шлют деньги ни маниграмом, ни вестерюнионом, ни свифтом - слишком дорого. Используют более дешевые каналы или вообще везут наличкой.

А из США шлют те кто уехал совсем или на долгий контракт. У них и вариантов то особо нет в отличии от работников Польши или Чехии.


Из США или Канады,действительно особых вариантов кроме отправки переводов нет, да и пересылка в принципе обходится недорого - тем же вестернюнион отправить штуку стоит всего 15 долларов т.е 1.5%, по тамошним ценам вообще ни о чем :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 01:11

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Долар США.....................28,4551................28,3547...-0.35%

Этот день в истории:
2019 - 23.2552 (-2) +510

Максимальная разница по году.
Дальше будем сокращаться скорее всего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 02:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хлопці і дівчата, а також їх батьки, видаляюсь з форуму, як і обіцяв, не бачу сенсу тут писати годні речі, які видаляють і таке відчуття, що не гоже мені вже в моєму то відношенні до життя тут взагалі бути.

Тому, хто шукає, той мене знайде.
Хто не шукає-тому я взагалі не потрібен.

Поздоровляю всіх вас з Наступаючим Новим роком Бика( натяк, сподіваюсь зрозуміли :)
Бажаю, всім вам здоров'я і добра!
А що ж мені ще було і про що тут писати на фінансофому форумі, якщо повідомлення про спражній курс -це баня за нісунітницюі ці повідомлення безжалісно терлись.
Але це життя ботоферми і я не ображаюсь:)
Хто хоче почати життя в 2021 році з чистого паперу, той мене знайде самостійно по ніку.

П.С. Ботофермі теж бажаю всього доброго, бо коли ви писали свої повідомлення про курс долара, повторюючи мої і при тому , скасовуя важні речі з тексту, ви ж розумієте...:)
Але як кажуть мені не до вас, а вам не до мене( хто каже?- питаєте- життя, хлопці та дівчата, саме життя, яке ви витрачаєте на тексти :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:30

Валютный кризис все острее назревает. Шмыгаль уже на полгодика занимает, "нам бы день простоять"... При этом клоуны откровенно плюют в мвф и американцев, нападает на набу, имитирует борьбу с коррупцией, как предшественник.

Україна до кінця 2020 року залучить короткостроковий кредит від Deutsche Bank до $350 млн.

Про це йдеться в постанові уряду №1291 від 23 грудня.

Кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.

При цьому відсотковий дохід виплачується кожні 3 місяці.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 6 місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Валютный кризис все острее назревает. Шмыгаль уже на полгодика занимает, "нам бы день простоять"... При этом клоуны откровенно плюют в мвф и американцев, нападает на набу, имитирует борьбу с коррупцией, как предшественник.
не выдумывайте, стоит им поднять ставку овгз до 17-20% и все свободные деньги планеты кинутся на межбанк и в овгз. Как видите они это не делают и при этом звр не падают и даже может появится систематический избыток никому не нужного на межбанке. Пирамида конечно существует но пока ещё в стадии роста и формирования объема. То что жахнет я почти уверен но не в 21м году, жахнет когда нам перестанут давать в долг под любой % даже на 3 месяца. Тогда можно продавать недвижимость чтобы после дефолта купить дешевле. Для любопытных, я свою киевскую квартиру выставляю уже в январе, но просить буду +10% от рынка, мб к лету продам. Шкурой чувствую что через год-полтора куплю такую же дешевле на 20-30%
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Возможен ли в будущем кратный необратимый девал гривны?
Что бы ответить на этот вопрос, надо понять причины предыдущих девалов гривны.
И тогда можно составить список причин будущего девала гривны и когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.
Давайте кто даст правильный развёрнутый ответ на этом форуме, наплюсуем до медали Гения этого форума если такая существует) или попросим модераторов, пусть такую медаль победителю дадут.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Возможен ли в будущем кратный необратимый девал гривны?
Что бы ответить на этот вопрос, надо понять причины предыдущих девалов гривны.
причины девалов - паника. Если вся страна кинется закупать лимоны, или спички или туалетную бумагу сформируется дефицит и цена на них вырастет.

При рыночных условиях когда дефицит исчезнет цена должна будет вернуться к максимальному значению формулы: спрос/предложение. Но нацбанк после девала 2015г. вмешался в эту формулу, создав нерыночный спрос на валюту, чтобы нахомячить звр. Решение отчасти правильное, но не честное. Имеющие доход в валюте увеличили свои прибыли, за счёт тех кто стал больше платить за товары и услуги, цены которых привязаны к доллару. В итоге имеем 2-3х кратный рост цен к 15 году почти на всё и леди-200 в Лондоне.

По вашему предложению, когда будет следующая паника не знает никто. Вероятно она может быть спровоцирована дефолтом или политическими потрясениями, но могут быть и внешние причины (война в Белоруссии, майдан в рф, дефолт Турции, сильное обострение в ордло, например). Инвесторы не любят нестабильности и начнут массово выводить капиталы, дальше цепная реакция рынка, потом - паника, продавцы перестанут продавать валюту, курс взлетит до 50-70 грн. Дальше всё зависит от НБУ, если сможет сбить панику (накормив паникеров дорогим долларом) - курс вернётся туда где был.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:14

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Возможен ли в будущем кратный необратимый девал гривны?
Что бы ответить на этот вопрос, надо понять причины предыдущих девалов гривны.
причины девалов - паника. Если вся страна кинется закупать лимоны, или спички или туалетную бумагу сформируется дефицит и цена на них вырастет.

При рыночных условиях когда дефицит исчезнет цена должна будет вернуться к максимальному значению формулы: спрос/предложение. Но нацбанк после девала 2015г. вмешался в эту формулу, создав нерыночный спрос на валюту, чтобы нахомячить звр. Решение отчасти правильное, но не честное. Имеющие доход в валюте увеличили свои прибыли, за счёт тех кто стал больше платить за товары и услуги, цены которых привязаны к доллару. В итоге имеем 2-3х кратный рост цен к 15 году почти на всё и леди-200 в Лондоне.

По вашему предложению, когда будет следующая паника не знает никто. Вероятно она может быть спровоцирована дефолтом или политическими потрясениями, но могут быть и внешние причины (война в Белоруссии, майдан в рф, дефолт Турции, сильное обострение в ордло, например). Инвесторы не любят нестабильности и начнут массово выводить капиталы, дальше цепная реакция рынка, потом - паника, продавцы перестанут продавать валюту, курс взлетит до 50-70 грн. Дальше всё зависит от НБУ, если сможет сбить панику (накормив паникеров дорогим долларом) - курс вернётся туда где был.


И на панике никто кроме инсайда ничего не заработает.
Многие ли слились на эпохальных 39?

Вопрос риторический.
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