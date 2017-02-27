vitaliian
Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:02
vitaliian
Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
причем тут паника? экспортер продавал (условно) морковку в европу до 15года по 1$ кило (8 грн) после 15 года те же 1$ кило (но уже 24 грн). Благодаря чему такой сказочный рост прибыли (морковка вкуснее не стала)? благодаря тому что нац банк своей монетарной политикой и нескромным вмешательством изменил баланс спроса на валюту, иначе после девала после того как угасла паника курс вернулся бы к 12-16 грн/$. Заплатили за этот фуршет нерыночного курса пэрэсичные - тотальным ростом цен на 50-100-200%
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12
прошлые девалы происходили в условиях переоцененной гривны, при 5грн/$ цена Киевского хруща была на уровне богатых районов Парижа и Рима. Было явно видно что у людей на руках много гривны, многие другие цены (рестораны, аренда квартир) тоже удивляли иностранцев. Знакомый из Израиля в 2007 потратил в Одессе на отдых сумму сравнимую со стоимостью отдыха на элитных мировых курортах. Он мне потом полгода жаловался какая Украина дорогая страна.
Девал 2015 года наоборот был паническим, до этого проели звр, потом бездумная раздача рефинанса и последующим ва, боевые действия, банкопад и т.д. без паники курс мог быть в районе 12-16 грн/$ . Подумайте сами ведь это даже нелогично, 15й год, звр почти на нуле, идут бои, падают банки курс 24 а сейчас звр 26 ярдов, конфликт в холодной фазе , банки стабильны* а курс 28,30.
Поэтому я считаю что для разогрева экономики курс снизят до ЭОУ 24 потому что другого механизма как запустить мультипликатор уже нет. Кредиты которые берут это капля в море, для разогрева экономики нужно в десятки раз больше, которых точно негде взять. Иначе собираемость налогов а с ним и бюджет лягут в ноль. Дороги и ипотека не принесли ожидаемого разогрева, думаю в 2021 про них никто уже не вспомнит.
(*мойки типа аркады и мисто-банк я не считаю их надо было уйти намного раньше за нарушение нормативов)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:32
За крок до перевороту думок ©
А хіба зараз у нас дуже дешевше?
З гілки п. Акурта:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сейчас лира сильно недооценена. Кроме того у них растут мандарины а у нас нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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