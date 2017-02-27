Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12

di2gard написав: vitaliian

Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням. Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням.

прошлые девалы происходили в условиях переоцененной гривны, при 5грн/$ цена Киевского хруща была на уровне богатых районов Парижа и Рима. Было явно видно что у людей на руках много гривны, многие другие цены (рестораны, аренда квартир) тоже удивляли иностранцев. Знакомый из Израиля в 2007 потратил в Одессе на отдых сумму сравнимую со стоимостью отдыха на элитных мировых курортах. Он мне потом полгода жаловался какая Украина дорогая страна.Девал 2015 года наоборот был паническим, до этого проели звр, потом бездумная раздача рефинанса и последующим ва, боевые действия, банкопад и т.д. без паники курс мог быть в районе 12-16 грн/$ . Подумайте сами ведь это даже нелогично, 15й год, звр почти на нуле, идут бои, падают банки курс 24 а сейчас звр 26 ярдов, конфликт в холодной фазе , банки стабильны* а курс 28,30.Поэтому я считаю что для разогрева экономики курс снизят до ЭОУ 24 потому что другого механизма как запустить мультипликатор уже нет. Кредиты которые берут это капля в море, для разогрева экономики нужно в десятки раз больше, которых точно негде взять. Иначе собираемость налогов а с ним и бюджет лягут в ноль. Дороги и ипотека не принесли ожидаемого разогрева, думаю в 2021 про них никто уже не вспомнит.(*мойки типа аркады и мисто-банк я не считаю их надо было уйти намного раньше за нарушение нормативов)