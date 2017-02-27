Captain Obvious написав:И на панике никто кроме инсайда ничего не заработает.
причем тут паника? экспортер продавал (условно) морковку в европу до 15года по 1$ кило (8 грн) после 15 года те же 1$ кило (но уже 24 грн). Благодаря чему такой сказочный рост прибыли (морковка вкуснее не стала)? благодаря тому что нац банк своей монетарной политикой и нескромным вмешательством изменил баланс спроса на валюту, иначе после девала после того как угасла паника курс вернулся бы к 12-16 грн/$. Заплатили за этот фуршет нерыночного курса пэрэсичные - тотальным ростом цен на 50-100-200%
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
di2gard написав:vitaliian Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням.
прошлые девалы происходили в условиях переоцененной гривны, при 5грн/$ цена Киевского хруща была на уровне богатых районов Парижа и Рима. Было явно видно что у людей на руках много гривны, многие другие цены (рестораны, аренда квартир) тоже удивляли иностранцев. Знакомый из Израиля в 2007 потратил в Одессе на отдых сумму сравнимую со стоимостью отдыха на элитных мировых курортах. Он мне потом полгода жаловался какая Украина дорогая страна.
Девал 2015 года наоборот был паническим, до этого проели звр, потом бездумная раздача рефинанса и последующим ва, боевые действия, банкопад и т.д. без паники курс мог быть в районе 12-16 грн/$ . Подумайте сами ведь это даже нелогично, 15й год, звр почти на нуле, идут бои, падают банки курс 24 а сейчас звр 26 ярдов, конфликт в холодной фазе , банки стабильны* а курс 28,30.
Поэтому я считаю что для разогрева экономики курс снизят до ЭОУ 24 потому что другого механизма как запустить мультипликатор уже нет. Кредиты которые берут это капля в море, для разогрева экономики нужно в десятки раз больше, которых точно негде взять. Иначе собираемость налогов а с ним и бюджет лягут в ноль. Дороги и ипотека не принесли ожидаемого разогрева, думаю в 2021 про них никто уже не вспомнит.
(*мойки типа аркады и мисто-банк я не считаю их надо было уйти намного раньше за нарушение нормативов)
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:Знакомый из Израиля в 2007 потратил в Одессе на отдых сумму сравнимую со стоимостью отдыха на элитных мировых курортах. Он мне потом полгода жаловался какая Украина дорогая страна
А хіба зараз у нас дуже дешевше?
З гілки п. Акурта:
akurt написав:Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта".
Вдень в Анталії сонячно та тепло, +18. Форма одягу: джинси, сорочка, бейсболка, кросівки, будь-яка легка курточка типу "ветровка", вдень курточка не потрібна. Вдень - поїздки на авто - без курточки, вікна в авто відкриті. Пробки - точніше - напружений рух - на дорогах не зустрічав (крім години "пік" - приблизно о 17-00 на певних ділянках). Вночі на моєму відкритому балконі термометр показує +15. В квартирі на ранок без застосування будь-яких засобів опалення +20,7. Температура води в морі +21.
На ринку: - мандарини - 1,5 ліри кг (5,4 гривні кіло); - помаранчі - 3,5 ліри кг (12,6 гривні кіло); - гранати від 4 лір кг (14,4 гривень кіло); - яблука та груші від 3,5 ліри кг (від 12,6 гривень кіло); - картопля - 2 ліри кг (7,2 гривні кіло); - огірки, помідори, кабачки та таке інше - навіть ціни не дивлюся - все по 2-4 ліри кг. - цибуля зелена - пучок - 1,5 ліри - 5,4 гривні. В продажу гриби - "Лисички", редис та полуниця (гриби 26-30 лір кг, полуниця - 16 лір кг).
Подорожчали курячі яйця: в магазині 0,8 ліри штука - на ринку домашні 1,25/1,50 ліри штука (від 2,88 до 4,50 гривні штука). Подорожчала баранина: бараняча нога приблизно 60 лір кг - то 216 гривень кг (планую взяти на Новий рік). Подешевшала яловичина (фарш та вирізка без костей - від 38 лір - від 137 гривень кіло). Суттєво подешевшали вершкове масло та сири - тверді та м"які. Вибір такий великий, що дивуюсь... Олія оливкова - від 20,7 ліри літр (по 75 гривень за 1 літр). Якщо маєте карту постійного клієнта супермаркету - можна взяти оливкову оілю, що вартує для всіх 42 ліри за 1 літр - всього за за 23 ліри 1 літр - першого холодного віджиму. Індик - тушка - продається по 17,5 ліри за кіло - по 63 гривні кіло, середня вага - 4,5 кг. Молоко - 3,5 ліри за 1 літр - то 12,6 гривні за 1 літр. Беру молоко за 4,5 ліри "Золоте" - жирність 3,7%. Батон білий - 1,5 ліри - 5,4 гривні. Хліб з насінням "Кирпичик" - вага 0,8 кг - 7,5-8,5 ліри - то 28,80 гривні. Риба - щоденно в продажу 25-40 видів свіжої риби, найдешевші зараз чорономорський оселедець та Хамса - від 15 лір (55 гривні) кіло. Лосось "турецький" (є такий, менший за розміром) та пструг морський - від 30 лір кг, норвезький лосось (тушка) від 52 лір кг. Пельмені з яловичиною або з м"ясом індика - "ручна робота" - цех належить нашим українцям - 46 лір за 1 кг - 166 гривень кіло. Курка - тушка - від 9,5 ліри кг - то від 34 гривні кіло. Печінка куряча - 7 лір - 25,20 гривні кіло.
Бензин А95 - від 7,19 ліри за 1 літр - то від 25,89 гривні за 1 літр.
Moneta написав:Валютный кризис все острее назревает. Шмыгаль уже на полгодика занимает, "нам бы день простоять"... При этом клоуны откровенно плюют в мвф и американцев, нападает на набу, имитирует борьбу с коррупцией, как предшественник.
не выдумывайте, стоит им поднять ставку овгз до 17-20% и все свободные деньги планеты кинутся на межбанк и в овгз. Как видите они это не делают и при этом звр не падают и даже может появится систематический избыток никому не нужного на межбанке. Пирамида конечно существует но пока ещё в стадии роста и формирования объема. То что жахнет я почти уверен но не в 21м году, жахнет когда нам перестанут давать в долг под любой % даже на 3 месяца. Тогда можно продавать недвижимость чтобы после дефолта купить дешевле. Для любопытных, я свою киевскую квартиру выставляю уже в январе, но просить буду +10% от рынка, мб к лету продам. Шкурой чувствую что через год-полтора куплю такую же дешевле на 20-30%
а отдавать чем? вы не думайте что там сидят такие же наивные деполюди, которые только проценты научились умножать на калькуляторе. спекули отлично понимают, что кинуть укровласти как раз плюнуть.
у них много отделов есть, которые мониторят соотношение долга к ввп, денежной массы к звр, перспективы с мвф... и инсайда у них побольше, чем у всех присутствующих в этой ветке вместе. и просто так заманить их нарисовав 20% не получится. так только деполюди заманиваются.
раз не хотят отдалживать более чем на полгода, значит их точно не ставка волнует. беру первую попавшуюся статью из английского гугла https://www.intellinews.com/ukraine-deb ... gh-197531/. тут ни слова о ставках, а только о том что без сотрудничества с МВФ это верный дефолт.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 25 гру, 2020 14:36, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Так і ціна ж на місцевих ринках від виробника у нас на Полтавщині відповідна 7-10грн, як і мандаринки в Туреччині А от ціни в посередників, то інша тема. Українці ж значно багатші від турків, бо за кілька років без проблем можуть заробити на другу квартирку, але жаліються, що яблука для них дорогі