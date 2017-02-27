vitaliian
Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:02
vitaliian
Что-то в прошлом не могу вспомнить случая, когда после кратного девала курс гривны возвращался к старым уровням.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
причем тут паника? экспортер продавал (условно) морковку в европу до 15года по 1$ кило (8 грн) после 15 года те же 1$ кило (но уже 24 грн). Благодаря чему такой сказочный рост прибыли (морковка вкуснее не стала)? благодаря тому что нац банк своей монетарной политикой и нескромным вмешательством изменил баланс спроса на валюту, иначе после девала после того как угасла паника курс вернулся бы к 12-16 грн/$. Заплатили за этот фуршет нерыночного курса пэрэсичные - тотальным ростом цен на 50-100-200%
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12
прошлые девалы происходили в условиях переоцененной гривны, при 5грн/$ цена Киевского хруща была на уровне богатых районов Парижа и Рима. Было явно видно что у людей на руках много гривны, многие другие цены (рестораны, аренда квартир) тоже удивляли иностранцев. Знакомый из Израиля в 2007 потратил в Одессе на отдых сумму сравнимую со стоимостью отдыха на элитных мировых курортах. Он мне потом полгода жаловался какая Украина дорогая страна.
Девал 2015 года наоборот был паническим, до этого проели звр, потом бездумная раздача рефинанса и последующим ва, боевые действия, банкопад и т.д. без паники курс мог быть в районе 12-16 грн/$ . Подумайте сами ведь это даже нелогично, 15й год, звр почти на нуле, идут бои, падают банки курс 24 а сейчас звр 26 ярдов, конфликт в холодной фазе , банки стабильны* а курс 28,30.
Поэтому я считаю что для разогрева экономики курс снизят до ЭОУ 24 потому что другого механизма как запустить мультипликатор уже нет. Кредиты которые берут это капля в море, для разогрева экономики нужно в десятки раз больше, которых точно негде взять. Иначе собираемость налогов а с ним и бюджет лягут в ноль. Дороги и ипотека не принесли ожидаемого разогрева, думаю в 2021 про них никто уже не вспомнит.
(*мойки типа аркады и мисто-банк я не считаю их надо было уйти намного раньше за нарушение нормативов)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сейчас лира сильно недооценена. Кроме того у них растут мандарины а у нас нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:49
а отдавать чем? вы не думайте что там сидят такие же наивные деполюди, которые только проценты научились умножать на калькуляторе. спекули отлично понимают, что кинуть укровласти как раз плюнуть.
у них много отделов есть, которые мониторят соотношение долга к ввп, денежной массы к звр, перспективы с мвф... и инсайда у них побольше, чем у всех присутствующих в этой ветке вместе. и просто так заманить их нарисовав 20% не получится. так только деполюди заманиваются.
раз не хотят отдалживать более чем на полгода, значит их точно не ставка волнует. беру первую попавшуюся статью из английского гугла
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 25 гру, 2020 14:36, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і ціна ж на місцевих ринках від виробника у нас на Полтавщині відповідна 7-10грн, як і мандаринки в Туреччині А от ціни в посередників, то інша тема.
Українці ж значно багатші від турків, бо за кілька років без проблем можуть заробити на другу квартирку, але жаліються, що яблука для них дорогі
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:14
Ви це про 2% громадян ?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:18
Бредовые выводы у Вас честно, с одного примера делаете глобальные выводы о 42 миллионах человек...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:23
12 грн самые дешевые яблока, это примерно себестоимость их сбора и транспортировки. вы бы за 12 грн согласились их собирать, перевозить и продавать?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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