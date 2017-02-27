Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:34

Moneta написав: тут ни слова о ставках, а только о том что без сотрудничества с МВФ это верный дефолт. тут ни слова о ставках, а только о том что без сотрудничества с МВФ это верный дефолт.

это беллетристика они делают выводы основанные на статистике полученной от нац.банка и других гос. структур. Печаль в том что та статистика не полная, я уже писал как занижается статистика по безработице, и вакансиям годами висят фейковые вакансии в службе занятости, прямых телефонов работодателей они не дают, и т.д. чтобы получать финансирование за бурную деятельность которой нет.Вся остальная статистика примерно такого же качества. Хотят получить денег от мвф, рисуют что всё плохо, люди голодают и вот вот миллионы голодных беженцев ринутся в Европу. Хотят получить инвесторов в овгз для них рисуется иная статистика - абсолютный штиль и курсовая стабильность, или думаете в преддефолте дают в долг под 12%?Анализировать надо то что видишь своими глазами, а не проплаченных экспертов или чьи-то хотелки. В дефолте не заинтересован никто, отдавать будут деньгами которые перезаймут. Пока % платят все рады и довольны. Годик на всё про всё до реальной угрозы у нас есть. Пока что в 2021м рост ставок и наращивание займов, к весне-лету курс 24 для разогрева экономики. Потом придумаются новые способы как залезть народу в карман. Скорее всего в 2 раза подорожает общественный транспорт (давно не дорожал), что-то придумают для автомобилистов (тех осмотр за 100 долл раз в год). Поднимут акцизы на бензин, табак и алкоголь. Другого пути нет.