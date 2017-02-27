Moneta написав:тут ни слова о ставках, а только о том что без сотрудничества с МВФ это верный дефолт.
это беллетристика они делают выводы основанные на статистике полученной от нац.банка и других гос. структур. Печаль в том что та статистика не полная, я уже писал как занижается статистика по безработице, и вакансиям годами висят фейковые вакансии в службе занятости, прямых телефонов работодателей они не дают, и т.д. чтобы получать финансирование за бурную деятельность которой нет.
Вся остальная статистика примерно такого же качества. Хотят получить денег от мвф, рисуют что всё плохо, люди голодают и вот вот миллионы голодных беженцев ринутся в Европу. Хотят получить инвесторов в овгз для них рисуется иная статистика - абсолютный штиль и курсовая стабильность, или думаете в преддефолте дают в долг под 12%?
Анализировать надо то что видишь своими глазами, а не проплаченных экспертов или чьи-то хотелки. В дефолте не заинтересован никто, отдавать будут деньгами которые перезаймут. Пока % платят все рады и довольны. Годик на всё про всё до реальной угрозы у нас есть. Пока что в 2021м рост ставок и наращивание займов, к весне-лету курс 24 для разогрева экономики. Потом придумаются новые способы как залезть народу в карман. Скорее всего в 2 раза подорожает общественный транспорт (давно не дорожал), что-то придумают для автомобилистов (тех осмотр за 100 долл раз в год). Поднимут акцизы на бензин, табак и алкоголь. Другого пути нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 гру, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:Пока что рост ставок и наращивание займов, потом курс 24 для разогрева экономики.
Сильно вона розігрілась, минулого року? Імпорт розігріється, як і подорожі за кордон, після пандемії. Все інше, при такому курсі, заглохне.
приведу пример. у меня есть N гривен собранных на покупку квартиры, при курсе 28 мне не хватает 10куе при курсе 24 (и неизменном ценнике на квартиру) мне уже хватает, выстреливает отложенный спрос, я покупаю квартиру, продавец получает кеш который тоже куда-то тратит (ремонт, стройка, авто, учёба, отдых). По мультипликатору в экономику попадают мои деньги, которые при курсе 28 лежали бы замороженными, потому что мне ремонт, стройка, мебель, техника, авто, учёба и отдых на данный момент не требуются.
Тот кто ежемесячно покупает доллары, при курсе 24 купит их больше, увеличив оборот обменки и дальше по списку. Укрепление гривны всегда разогревало экономику, до 2007 экономика даже перегрелась от курса 5грн/$, в автосалоне на новые ланосы и вазы были очереди от месяца и выше, квартиры продавались как пирожки на этапе котлована, аренда росла на 40% в год. При курсе 28 новые ланосы и калины стали никому не нужны, стройки Аркады (пережившие девал 2015) заморожены. Если не укрепить курс, 20% экономики ляжет в ближайший год.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 7 разів.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:Укрепление гривны всегда разогревало экономику, в 2007 экономика даже перегрелась от дешевой валюты, в автосалоне на новые ланосы и вазы были очереди от месяца и выше.
В 2007-2008 роках експорт зростав на 30% на рік, плюс зовнішній валовий борг зростав на 20 млрд доларів на рік. Нічого подібного, наразі, не спостерігається. Не може, при падінні експорту, бути якийсь економічний бум, принаймі в нас так ніколи не було і, очевидно, не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vitaliian написав:Укрепление гривны всегда разогревало экономику, в 2007 экономика даже перегрелась от дешевой валюты, в автосалоне на новые ланосы и вазы были очереди от месяца и выше.
В 2007-2008 роках експорт зростав на 30% на рік, плюс зовнішній валовий борг зростав на 20 млрд доларів на рік. Нічого подібного, наразі, не спостерігається. Не може, при падінні експорту, бути якийсь економічний бум, принаймі в нас так ніколи не було і, очевидно, не буде.
работал я на одном предприятии которое из пластиковых гранул делали молочные ящики и другую тару. 50% продукции шло на экспорт. До 2015 собирались строится и расширятся. С девалом всё заглохло, на новое оборудование ценник в валюте, энергоносители привязаны к валюте, логистика тоже в валюте. Те поступления которые есть при курсе 28 не позволяют вернуть необходимые капвложения в обозримом будущем. Без капвложений невозможен рост экспорта, а капвложения сильно зависят от курса гривны. Круг замкнулся.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:Те поступления которые есть при курсе 28 не позволяют вернуть необходимые капвложения в обозримом будущем.
Курс 28 береться не зі стелі, а зі співвідношення експорта до середної зарплати. В 2008 середня зарплата була 300 доларів, при більшому експорті, на душу, зараз 400 доларів. Куди більше? От коли наші керманичи наведуть порядок з судами, до нас підуть інвестиції, от тоді і буде економічний бум. Не раніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
я не адепт по вопросам мировых зарплат и пенсий но в половине африканских стран они кажется выше. Без роста зарплат не будет роста спроса, если денег хватает только на еду и коммуналку разве может развиваться экономика?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:Поэтому я считаю что для разогрева экономики курс снизят до ЭОУ 24 потому что другого механизма как запустить мультипликатор уже нет. Кредиты которые берут это капля в море, для разогрева экономики нужно в десятки раз больше, которых точно негде взять. Иначе собираемость налогов а с ним и бюджет лягут в ноль. Дороги и ипотека не принесли ожидаемого разогрева, думаю в 2021 про них никто уже не вспомнит.
А по-моему, вы перепутали причину и следствие. Укрепление курса локальных фантиков не разогревает развивающиеся экономики. Вообще никак. Их разогревает приток иностранного капитала, следствием чего побочно является и временная курсовая благодать
vitaliian написав:. Без роста зарплат не будет роста спроса, если денег хватает только на еду и коммуналку разве может развиваться экономика?
В нас експортна економіка. Поки не буде зростання експорту, нічого не буде. Наразі тільки зростання експорту робочої сили спостерігається. Не можна просто так підвищити зарплати. Он, в Білорусі, так зробили, перед позаминулими виборами, і обвалили курс свого рубля. Тому що гроші не падають з неба, а заробляються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.