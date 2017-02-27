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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7059706070617062
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:50

  lapay написав:
  vitaliian написав:. Без роста зарплат не будет роста спроса, если денег хватает только на еду и коммуналку разве может развиваться экономика?
В нас експортна економіка. Поки не буде зростання експорту, нічого не буде. Наразі тільки зростання експорту робочої сили спостерігається. Не можна просто так підвищити зарплати. Он, в Білорусі, так зробили, перед позаминулими виборами, і обвалили курс свого рубля. Тому що гроші не падають з неба, а заробляються.

В этом и состоит замкнутый круг. Низкие зарплаты - слабый внутренний рынок - производство ориентировано на экспорт - высокий курс доллара - низкие зарплаты.
Ничего не предлагаю, просто констатирую факт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:58

  somilitark написав:Хоть бы это бюджетное изобилие не обвалило курс.
Локдаун притормозит спрос, но сумма расходов в декабре просто вызывает шок и бурю эмоций, 350 ярдов, вместо обычных 120-130 теоретически нас может хорошенько за 30 закинуть.

Сомик, шкаф с обувью не жмет?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А по-моему, вы перепутали причину и следствие. Укрепление курса локальных фантиков не разогревает развивающиеся экономики. Вообще никак. Их разогревает приток иностранного капитала, следствием чего побочно является и временная курсовая благодать
вы о чем? я о том что в 2021 нужно разогреть экономику иначе бюджет недополучит космические суммы налогов. Нац.банк может крутить курсом в пределах 4 грн, укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль. Конечно эффект разогрева экономики курсом будет временный, далее нужны серьёзные инвестиции и рост внутреннего спроса, но другого способа быстро в течении месяца-двух подогреть экономику нету (никто дополнительных 40 ярдов в нее не вольёт, всё что возьмут в долг уже расписано, ресурсов нет от слова вообще, эмиссию я ресурсом не считаю). Я вижу такую перспективу, а воспользоваться ей или нет уже решают чиновники.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:23

  zРадио написав:Укрепление курса локальных фантиков не разогревает развивающиеся экономики.


Укрепление местной валюты разогревает экономику в отрицательную сторону. Тоесть охлаждает её.

Гривну укрепляют за счет инфляции, в результате двойной удар - разрушение экономики и рост цен. И как вишенка на торте - рост внешнего долга, т.к. делают это за счет кредитов.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль.

Тільки це розігріє забугорну економіку, а не нашу. Якщо банки почнуть роздавати кредити наліво і направо, як в 2008, то тоді буде розігрів вітчизняної економіки. Тільки банки так добре засвоїли той урок, що вдруге таку дурницю вже не зроблять. В нас немає іншого шляху, як повторити алгоритм дій наших західних сусідів - законодавство під ЄС, суди під ЄС і якість влади під стандарти ЄС.
Тоді ми зможемо стати частиною західних виробничих ланцюгів, де вже навіть Грузія нас обігнала, по ступеню інтеграції.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:48

  lapay написав:Грузія нас обігнала, по ступеню інтеграції.


В Грузии говорят одно, а делает другое. Там могут бить себя в грудь, кричать лозунги и двумя руками соглашаться с иностранными экспертами. Но когда речь заходит об интересах страны, то в Грузии делают так как выгодно Грузии, а не так как иностранные эксперты советуют. Поэтому там все иначе :)
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