vitaliian написав:. Без роста зарплат не будет роста спроса, если денег хватает только на еду и коммуналку разве может развиваться экономика?
В нас експортна економіка. Поки не буде зростання експорту, нічого не буде. Наразі тільки зростання експорту робочої сили спостерігається. Не можна просто так підвищити зарплати. Он, в Білорусі, так зробили, перед позаминулими виборами, і обвалили курс свого рубля. Тому що гроші не падають з неба, а заробляються.
В этом и состоит замкнутый круг. Низкие зарплаты - слабый внутренний рынок - производство ориентировано на экспорт - высокий курс доллара - низкие зарплаты. Ничего не предлагаю, просто констатирую факт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
somilitark написав:Хоть бы это бюджетное изобилие не обвалило курс. Локдаун притормозит спрос, но сумма расходов в декабре просто вызывает шок и бурю эмоций, 350 ярдов, вместо обычных 120-130 теоретически нас может хорошенько за 30 закинуть.
zРадио написав:А по-моему, вы перепутали причину и следствие. Укрепление курса локальных фантиков не разогревает развивающиеся экономики. Вообще никак. Их разогревает приток иностранного капитала, следствием чего побочно является и временная курсовая благодать
вы о чем? я о том что в 2021 нужно разогреть экономику иначе бюджет недополучит космические суммы налогов. Нац.банк может крутить курсом в пределах 4 грн, укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль. Конечно эффект разогрева экономики курсом будет временный, далее нужны серьёзные инвестиции и рост внутреннего спроса, но другого способа быстро в течении месяца-двух подогреть экономику нету (никто дополнительных 40 ярдов в нее не вольёт, всё что возьмут в долг уже расписано, ресурсов нет от слова вообще, эмиссию я ресурсом не считаю). Я вижу такую перспективу, а воспользоваться ей или нет уже решают чиновники.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль.
Тільки це розігріє забугорну економіку, а не нашу. Якщо банки почнуть роздавати кредити наліво і направо, як в 2008, то тоді буде розігрів вітчизняної економіки. Тільки банки так добре засвоїли той урок, що вдруге таку дурницю вже не зроблять. В нас немає іншого шляху, як повторити алгоритм дій наших західних сусідів - законодавство під ЄС, суди під ЄС і якість влади під стандарти ЄС. Тоді ми зможемо стати частиною західних виробничих ланцюгів, де вже навіть Грузія нас обігнала, по ступеню інтеграції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Грузія нас обігнала, по ступеню інтеграції.
В Грузии говорят одно, а делает другое. Там могут бить себя в грудь, кричать лозунги и двумя руками соглашаться с иностранными экспертами. Но когда речь заходит об интересах страны, то в Грузии делают так как выгодно Грузии, а не так как иностранные эксперты советуют. Поэтому там все иначе