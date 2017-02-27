Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:21

vitaliian написав: вы о чем? я о том что в 2021 нужно разогреть экономику иначе бюджет недополучит космические суммы налогов. Нац.банк может крутить курсом в пределах 4 грн, укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль.

вы о чем? я о том что в 2021 нужно разогреть экономику иначе бюджет недополучит космические суммы налогов. Нац.банк может крутить курсом в пределах 4 грн, укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль.

Это подстегнет не нашу экономику, а чужие. Потребительский импорт не создает добавленную стоимость, а уничтожает ее. Каждое созданное на торговле конечным импортным продуктом рабочее место уничтожает несколько рабочих мест во внутреннем производстве, а созданная таким образом прибыль - всего-навсего рабочий капитал на расширение торговли импортом, еще больше усугубляющей и примитивизирующей экономику.Разогревает экономику лишь инвестиционный вид импорта - на создание удочки, чтобы рыбу ловить самим, а не покупать ее за валюту. Да, существуют позиции, которые мы не можем производить (т.н. критический импорт) в силу отсутствия на то экспертизы в широком ее понимании. Здесь есть как сырье типа нефти и какао, так и сложные продукты типа электроники и биофармы. Но их потребление все равно стимулирует не курс, а объем экспорта. Курс - всего лишь обменный паритет.У нас же хроническое отрицательное торговое сальдо (т.е. дефицит экспорта) с одной стороны убивает внутреннее производство того, в чем экспертиза еще осталась, а с другой - порождает пирамиду долгов, поскольку забесплатно импорт не поставляют, и вместе с ним из других стран нужно брать и деньги на его покупку...