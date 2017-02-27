Сомик, шкаф с обувью не жмет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:58
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы о чем? я о том что в 2021 нужно разогреть экономику иначе бюджет недополучит космические суммы налогов. Нац.банк может крутить курсом в пределах 4 грн, укрепление гривны даст возможность снизить цены на импорт и другие товары которые у нас традиционно оцениваются в долларах (квартиры, авто, тур.путёвки, топливо), это подстегнёт отложенный спрос, а импортеры получат дополнительную прибыль. Конечно эффект разогрева экономики курсом будет временный, далее нужны серьёзные инвестиции и рост внутреннего спроса, но другого способа быстро в течении месяца-двух подогреть экономику нету (никто дополнительных 40 ярдов в нее не вольёт, всё что возьмут в долг уже расписано, ресурсов нет от слова вообще, эмиссию я ресурсом не считаю). Я вижу такую перспективу, а воспользоваться ей или нет уже решают чиновники.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:23
Укрепление местной валюты разогревает экономику в отрицательную сторону. Тоесть охлаждает её.
Гривну укрепляют за счет инфляции, в результате двойной удар - разрушение экономики и рост цен. И как вишенка на торте - рост внешнего долга, т.к. делают это за счет кредитов.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тільки це розігріє забугорну економіку, а не нашу. Якщо банки почнуть роздавати кредити наліво і направо, як в 2008, то тоді буде розігрів вітчизняної економіки. Тільки банки так добре засвоїли той урок, що вдруге таку дурницю вже не зроблять. В нас немає іншого шляху, як повторити алгоритм дій наших західних сусідів - законодавство під ЄС, суди під ЄС і якість влади під стандарти ЄС.
Тоді ми зможемо стати частиною західних виробничих ланцюгів, де вже навіть Грузія нас обігнала, по ступеню інтеграції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:48
В Грузии говорят одно, а делает другое. Там могут бить себя в грудь, кричать лозунги и двумя руками соглашаться с иностранными экспертами. Но когда речь заходит об интересах страны, то в Грузии делают так как выгодно Грузии, а не так как иностранные эксперты советуют. Поэтому там все иначе
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:21
Это подстегнет не нашу экономику, а чужие. Потребительский импорт не создает добавленную стоимость, а уничтожает ее. Каждое созданное на торговле конечным импортным продуктом рабочее место уничтожает несколько рабочих мест во внутреннем производстве, а созданная таким образом прибыль - всего-навсего рабочий капитал на расширение торговли импортом, еще больше усугубляющей и примитивизирующей экономику.
Разогревает экономику лишь инвестиционный вид импорта - на создание удочки, чтобы рыбу ловить самим, а не покупать ее за валюту. Да, существуют позиции, которые мы не можем производить (т.н. критический импорт) в силу отсутствия на то экспертизы в широком ее понимании. Здесь есть как сырье типа нефти и какао, так и сложные продукты типа электроники и биофармы. Но их потребление все равно стимулирует не курс, а объем экспорта. Курс - всего лишь обменный паритет.
У нас же хроническое отрицательное торговое сальдо (т.е. дефицит экспорта) с одной стороны убивает внутреннее производство того, в чем экспертиза еще осталась, а с другой - порождает пирамиду долгов, поскольку забесплатно импорт не поставляют, и вместе с ним из других стран нужно брать и деньги на его покупку...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:52
так там жизнь показана аж до 2030,
а 2021 прийдеться перекредитовуватися,
буде добре, якщо QE продовжиться, тоді перезаймем дешево.
якось так.
і ще подивись, який рівень співвідношення боргу до ВВП у топ 20 економік, там у декого за 200%, а в основній масі за 100%.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:08
Непересічний "иконаміст" вже зміцнюєє гривню та розігріває - у "твітері". Лишилося тільки чекати....
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:42
и много людей откладывают средства на покупку квартиры в гривне?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:53
Долярчик, я теж, може ще хто зробить камінг аут
https://fi202x.blogspot.com/
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