Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:41

zРадио написав: Это подстегнет не нашу экономику, а чужие. Потребительский импорт не создает добавленную стоимость, а уничтожает ее. Каждое созданное на торговле конечным импортным продуктом рабочее место уничтожает несколько рабочих мест во внутреннем производстве, а созданная таким образом прибыль - всего-навсего рабочий капитал на расширение торговли импортом, еще больше усугубляющей и примитивизирующей экономику. Это подстегнет не нашу экономику, а чужие. Потребительский импорт не создает добавленную стоимость, а уничтожает ее. Каждое созданное на торговле конечным импортным продуктом рабочее место уничтожает несколько рабочих мест во внутреннем производстве, а созданная таким образом прибыль - всего-навсего рабочий капитал на расширение торговли импортом, еще больше усугубляющей и примитивизирующей экономику.

попытаюсь вам показать ваш однобокий взгляд на проблему. Купил мелкий импортер в польше сыр, за доставку заработал украинский перевозчик, персонал самого импортёра, раздали этот сыр по магазинам и рынкам, на нем заработали грузчики, продавцы, хозяева торговых площадок. Купила этот сыр какая-то хорека и она тоже заработала на нём (до 100% накрутка у хореки).А по вашему получается что украинец ходит за сыром прямо к производителю и если купят польский сыр то в Украине никто на нем не заработает. Я вас поправлю, заработают все те же (в т.ч. и бюджет)у него появится недополученная прибыль. Начать копать дальше окажется что украинский производитель проигрывает заграничному по качеству, потому что не в состоянии закупить хорошее сырье или экономит или персонал ворует. Бывает товар качественный а ценник - космос. Факторов почему выбирают импорт много и с ними надо работать. Девал 2015 не вывел на рынок ни одного нового серьёзного производителя, значит дело не в курсе доллара и слабой гривной их не спасти.Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?сыр здесь как пример не будет углубляться в его ценообразование, технологии, цвет, вкус и запах.