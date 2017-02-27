zРадио написав:Это подстегнет не нашу экономику, а чужие. Потребительский импорт не создает добавленную стоимость, а уничтожает ее. Каждое созданное на торговле конечным импортным продуктом рабочее место уничтожает несколько рабочих мест во внутреннем производстве, а созданная таким образом прибыль - всего-навсего рабочий капитал на расширение торговли импортом, еще больше усугубляющей и примитивизирующей экономику.
попытаюсь вам показать ваш однобокий взгляд на проблему. Купил мелкий импортер в польше сыр, за доставку заработал украинский перевозчик, персонал самого импортёра, раздали этот сыр по магазинам и рынкам, на нем заработали грузчики, продавцы, хозяева торговых площадок. Купила этот сыр какая-то хорека и она тоже заработала на нём (до 100% накрутка у хореки).
А по вашему получается что украинец ходит за сыром прямо к производителю и если купят польский сыр то в Украине никто на нем не заработает. Я вас поправлю, заработают все те же (в т.ч. и бюджет) кроме украинского производителя сыра, у него появится недополученная прибыль. Начать копать дальше окажется что украинский производитель проигрывает заграничному по качеству, потому что не в состоянии закупить хорошее сырье или экономит или персонал ворует. Бывает товар качественный а ценник - космос. Факторов почему выбирают импорт много и с ними надо работать. Девал 2015 не вывел на рынок ни одного нового серьёзного производителя, значит дело не в курсе доллара и слабой гривной их не спасти.
Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?
сыр здесь как пример не будет углубляться в его ценообразование, технологии, цвет, вкус и запах.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Nazarkino написав:Відбувається якісь дивні речі , дивлюсь в обід близько 15.00 МБ на вихід 28.40, по містах 28,28-28.30, а тут взяв і зайшов по 28.24, опа під вечір вже віддавали по 28.22(((( , шось пазли нелягають
25.12.2020 Ваші очікування від 2021-го? Чи буде він таким самим важким, як цей? – Ні! Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше... Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну...Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде. https://focus.ua/politics/470246-visoko ... zelenskogo
ТИХИЙ написав:25.12.2020 Ваші очікування від 2021-го? Чи буде він таким самим важким, як цей? – Ні! Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше... Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну...Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде. https://focus.ua/politics/470246-visoko ... zelenskogo
Мы ни в чем себе не отказывали несмотря на такой тяжелый в экономическом и социальном плане год. Уверены, что в следующем году увеличив правительственные статьи обслуживания мы не только не пропадем, но и улучшим свое благосостояние. Вам же остается надеяться, на то, что мы умерим свои аппетиты.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 25 гру, 2020 22:42, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian написав:Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?
С поправкой, что "сыр" останется по аналогичной цене.
А нельзя к этому количеству импортного сыра , прикупить хоть один рулончик отечественной туалетной бумаги?Я думаю на разогреве экономики это сильно не скажется , но очень пригодится.