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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7061706270637064>
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Это подстегнет не нашу экономику, а чужие. Потребительский импорт не создает добавленную стоимость, а уничтожает ее. Каждое созданное на торговле конечным импортным продуктом рабочее место уничтожает несколько рабочих мест во внутреннем производстве, а созданная таким образом прибыль - всего-навсего рабочий капитал на расширение торговли импортом, еще больше усугубляющей и примитивизирующей экономику.
попытаюсь вам показать ваш однобокий взгляд на проблему. Купил мелкий импортер в польше сыр, за доставку заработал украинский перевозчик, персонал самого импортёра, раздали этот сыр по магазинам и рынкам, на нем заработали грузчики, продавцы, хозяева торговых площадок. Купила этот сыр какая-то хорека и она тоже заработала на нём (до 100% накрутка у хореки).

А по вашему получается что украинец ходит за сыром прямо к производителю и если купят польский сыр то в Украине никто на нем не заработает. Я вас поправлю, заработают все те же (в т.ч. и бюджет) кроме украинского производителя сыра, у него появится недополученная прибыль. Начать копать дальше окажется что украинский производитель проигрывает заграничному по качеству, потому что не в состоянии закупить хорошее сырье или экономит или персонал ворует. Бывает товар качественный а ценник - космос. Факторов почему выбирают импорт много и с ними надо работать. Девал 2015 не вывел на рынок ни одного нового серьёзного производителя, значит дело не в курсе доллара и слабой гривной их не спасти.

Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?

сыр здесь как пример не будет углубляться в его ценообразование, технологии, цвет, вкус и запах.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:59

Як приємно вас переглядати.Три сторінки ДУРАЛЄЄВ-заблоковано)))
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:06

  Nazarkino написав:Відбувається якісь дивні речі , дивлюсь в обід близько 15.00 МБ на вихід 28.40, по містах 28,28-28.30, а тут взяв і зайшов по 28.24, опа під вечір вже віддавали по 28.22(((( , шось пазли нелягають

*Відправлено з Чату


надо сдать крупную сумму долл. по времени есть месяц-полтора
или а марте пик курса будет? кто как думает ?
обычно в январе - 11, 12 числа . потом в долины идет...
serp6769
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:16

25.12.2020
Ваші очікування від 2021-го? Чи буде він таким самим важким, як цей?
Зображення
– Ні! Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше... Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну...Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде.
https://focus.ua/politics/470246-visoko ... zelenskogo
8) :roll: :mrgreen:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ТИХИЙ написав:Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде.

Ніщо не може весь час падати
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ТИХИЙ написав:Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей
Ой, дураааак....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:07

  ТИХИЙ написав:25.12.2020
Ваші очікування від 2021-го? Чи буде він таким самим важким, як цей?
Зображення
– Ні! Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше... Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну...Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде.
https://focus.ua/politics/470246-visoko ... zelenskogo
8) :roll: :mrgreen:

Мы ни в чем себе не отказывали несмотря на такой тяжелый в экономическом и социальном плане год. Уверены, что в следующем году увеличив правительственные статьи обслуживания мы не только не пропадем, но и улучшим свое благосостояние. Вам же остается надеяться, на то, что мы умерим свои аппетиты.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 25 гру, 2020 22:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрю фунт после демпинга в отдельных обменках ниже 37 теперь массово дошел до 38 и выше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:39

  ruvex написав:
  vitaliian написав:Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?

С поправкой, что "сыр" останется по аналогичной цене.
А нельзя к этому количеству импортного сыра , прикупить хоть один рулончик отечественной туалетной бумаги?Я думаю на разогреве экономики это сильно не скажется , но очень пригодится.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:47

  ТИХИЙ написав:Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей.


Свято-би було, якби ідей тих не було...
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 23:20, всього редагувалось 5 разів.
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