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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7061706270637064
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:48

Народ, а где кроме Запорожья проблемы с наличием денег в Ощадовских банкоматах на праздники?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:58

  vitaliian написав:попытаюсь вам показать ваш однобокий взгляд на проблему. Купил мелкий импортер в польше сыр, за доставку заработал украинский перевозчик, персонал самого импортёра, раздали этот сыр по магазинам и рынкам, на нем заработали грузчики, продавцы, хозяева торговых площадок. Купила этот сыр какая-то хорека и она тоже заработала на нём (до 100% накрутка у хореки).


А теперь отминусуйте все то, что импорт убьет. Есть такое понятие - межотраслевой баланс, Госстат публикует. Взгляните, там на глаз просматриваются мультипликаторы

  vitaliian написав:А по вашему получается что украинец ходит за сыром прямо к производителю и если купят польский сыр то в Украине никто на нем не заработает. Я вас поправлю, заработают все те же (в т.ч. и бюджет) кроме украинского производителя сыра, у него появится недополученная прибыль.


Нет, я имел в виду ровно то, что вы описали выше, просто шире посмотрел на проблему, учтя каннибализацию

  vitaliian написав:Начать копать дальше окажется что украинский производитель проигрывает заграничному по качеству, потому что не в состоянии закупить хорошее сырье или экономит или персонал ворует. Бывает товар качественный а ценник - космос.


Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!

  vitaliian написав:Факторов почему выбирают импорт много и с ними надо работать


Именно потому что торговля импортом некапиталоемка, соответственно, вход в рынок быстрый и дешевый. К предпринимателям претензий никаких - это вопрос макроэкономической государственной политики

  vitaliian написав:Девал 2015 не вывел на рынок ни одного нового серьёзного производителя, значит дело не в курсе доллара и слабой гривной их не спасти


Так это не вопрос выбора. Денег в экономике, эквивалентных 185 млрд долларов производимого продукта, не было уже в 2013-м - достаточно взглянуть на экспорт. А что уже говорить про 2014-й, или 2015-й...


  vitaliian написав:Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?


Ответ выше - нужно учитывать каннибализацию
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:15

Цікава тема - перекину сюди. Може хоч до когось дійде!

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:бо хоч пандемія, але я все одно щось ще відкладаю щомісяця!

Чим тоді ФОПи незадоволені коли ще є можливість при 2 дітках відкладати?

Так ото-то, що нам просто не треба заважати - "покращувати" життя!
Нас просто не треба чіпати!
А якщо хочуть порядок з контрабасом - так на митниці поставити РРО /"обілечувати" всіх при вході, то тоді вже і на виході товару до споживача не сертифікованого товару/контрабасу НЕ БУДЕ!
Ну не Долярчики ж під прилавком клепають товар? - беруть з гуртівень! - а на гуртівню товар попадає через митницю!
Тож НА ВХОДІ потрібно контролювати, тоді і не попаде контрабас на прилавки до Долярчиків!

І ФОПи не бояться самого РРО, а бояться шалених штрафів за кожну помилку/неправильне користування касовим апаратом!
- і купа часу то все вбивати/розумітись на цим всім.... - а жити коли ж?
А у ФОПів і так вільного часу практично НЕ буває!

Тож, виводити з тіні треба, але не з того боку починати!
- і як починати, то треба плавно/поступово..... навчати людей, а не зразу бити шаленими штрафами у розмірі 50-100К грн!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:27

  flyman написав:
  baraka написав:и много людей откладывают средства на покупку квартиры в гривне?

Долярчик, я теж, може ще хто зробить камінг аут

2006й в восторге, нашел однодумцев.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:31

  edvardd написав:Народ, а где кроме Запорожья проблемы с наличием денег в Ощадовских банкоматах на праздники?

Так бабок много где нет, зашел у эксим, банкомат пуст :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:33

  vitaliy_berdinskikh написав:Смотрю фунт после демпинга в отдельных обменках ниже 37 теперь массово дошел до 38 и выше.
Зато евро на убыль идет. Сдавал 34.45-34.55, сейчас в обменке 34.35, жду момента откупа.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ТИХИЙ написав:Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей
Ой, дураааак....


Точно. Вспомнилось поневоле:
Кремль. Коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:
-Коля, расскажи как у нас там хозяйство?
-Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут
-Как, где?
-НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране
-Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.
Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:
-Как дела Коля?
-Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.
-Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.
Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:
-Коля, как дела?
-Уже почти все курицы сдохли...
-Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
-Коля, как?
-Сдохли все курицы
Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 00:04

  zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!


Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но:
1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?
2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
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