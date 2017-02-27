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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:48
Народ, а где кроме Запорожья проблемы с наличием денег в Ощадовских банкоматах на праздники?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:58
А теперь отминусуйте все то, что импорт убьет. Есть такое понятие - межотраслевой баланс, Госстат публикует. Взгляните, там на глаз просматриваются мультипликаторы
Нет, я имел в виду ровно то, что вы описали выше, просто шире посмотрел на проблему, учтя каннибализацию
Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Именно потому что торговля импортом некапиталоемка, соответственно, вход в рынок быстрый и дешевый. К предпринимателям претензий никаких - это вопрос макроэкономической государственной политики
Так это не вопрос выбора. Денег в экономике, эквивалентных 185 млрд долларов производимого продукта, не было уже в 2013-м - достаточно взглянуть на экспорт. А что уже говорить про 2014-й, или 2015-й...
Ответ выше - нужно учитывать каннибализацию
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:15
Цікава тема - перекину сюди. Може хоч до когось дійде!
Так ото-то, що нам просто не треба заважати - "покращувати" життя!
Нас просто не треба чіпати!
А якщо хочуть порядок з контрабасом - так на митниці поставити РРО /"обілечувати" всіх при вході, то тоді вже і на виході товару до споживача не сертифікованого товару/контрабасу НЕ БУДЕ!
Ну не Долярчики ж під прилавком клепають товар? - беруть з гуртівень! - а на гуртівню товар попадає через митницю!
Тож НА ВХОДІ потрібно контролювати, тоді і не попаде контрабас на прилавки до Долярчиків!
І ФОПи не бояться самого РРО, а бояться шалених штрафів за кожну помилку/неправильне користування касовим апаратом!
- і купа часу то все вбивати/розумітись на цим всім.... - а жити коли ж?
А у ФОПів і так вільного часу практично НЕ буває!
Тож, виводити з тіні треба, але не з того боку починати!
- і як починати, то треба плавно/поступово..... навчати людей, а не зразу бити шаленими штрафами у розмірі 50-100К грн!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:27
2006й в восторге, нашел однодумцев.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:31
Так бабок много где нет, зашел у эксим, банкомат пуст
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:33
Зато евро на убыль идет. Сдавал 34.45-34.55, сейчас в обменке 34.35, жду момента откупа.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:47
Точно. Вспомнилось поневоле:
Кремль. Коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:
-Коля, расскажи как у нас там хозяйство?
-Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут
-Как, где?
-НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране
-Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.
Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:
-Как дела Коля?
-Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.
-Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.
Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:
-Коля, как дела?
-Уже почти все курицы сдохли...
-Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
-Коля, как?
-Сдохли все курицы
Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
Додано: Суб 26 гру, 2020 00:04
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но:
1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?
2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
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