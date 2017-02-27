Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:58

vitaliian написав: попытаюсь вам показать ваш однобокий взгляд на проблему. Купил мелкий импортер в польше сыр, за доставку заработал украинский перевозчик, персонал самого импортёра, раздали этот сыр по магазинам и рынкам, на нем заработали грузчики, продавцы, хозяева торговых площадок. Купила этот сыр какая-то хорека и она тоже заработала на нём (до 100% накрутка у хореки).

попытаюсь вам показать ваш однобокий взгляд на проблему. Купил мелкий импортер в польше сыр, за доставку заработал украинский перевозчик, персонал самого импортёра, раздали этот сыр по магазинам и рынкам, на нем заработали грузчики, продавцы, хозяева торговых площадок. Купила этот сыр какая-то хорека и она тоже заработала на нём (до 100% накрутка у хореки).

vitaliian написав: А по вашему получается что украинец ходит за сыром прямо к производителю и если купят польский сыр то в Украине никто на нем не заработает. Я вас поправлю, заработают все те же (в т.ч. и бюджет) кроме украинского производителя сыра, у него появится недополученная прибыль.

А по вашему получается что украинец ходит за сыром прямо к производителю и если купят польский сыр то в Украине никто на нем не заработает. Я вас поправлю, заработают все те же (в т.ч. и бюджет)у него появится недополученная прибыль.

vitaliian написав: Начать копать дальше окажется что украинский производитель проигрывает заграничному по качеству, потому что не в состоянии закупить хорошее сырье или экономит или персонал ворует. Бывает товар качественный а ценник - космос.

Начать копать дальше окажется что украинский производитель проигрывает заграничному по качеству, потому что не в состоянии закупить хорошее сырье или экономит или персонал ворует. Бывает товар качественный а ценник - космос.

vitaliian написав: Факторов почему выбирают импорт много и с ними надо работать Факторов почему выбирают импорт много и с ними надо работать

vitaliian написав: Девал 2015 не вывел на рынок ни одного нового серьёзного производителя, значит дело не в курсе доллара и слабой гривной их не спасти Девал 2015 не вывел на рынок ни одного нового серьёзного производителя, значит дело не в курсе доллара и слабой гривной их не спасти

vitaliian написав: Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?

Теперь про разогрев экономики укреплением гривны, кило импортного сыра стоит 6$ средняя зарплата 12 тыс грн. По курсу 28 на среднюю з/п купят 71,42 кг. сыра по курсу 24 на среднюю з/п купят 83,33 кг. сыра, выше я привел пример кто в Украине зарабатывает на импорте, при каком курсе они заработают больше?

А теперь отминусуйте все то, что импорт убьет. Есть такое понятие - межотраслевой баланс, Госстат публикует. Взгляните, там на глаз просматриваются мультипликаторыНет, я имел в виду ровно то, что вы описали выше, просто шире посмотрел на проблему, учтя каннибализациюРечь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!Именно потому что торговля импортом некапиталоемка, соответственно, вход в рынок быстрый и дешевый. К предпринимателям претензий никаких - это вопрос макроэкономической государственной политикиТак это не вопрос выбора. Денег в экономике, эквивалентных 185 млрд долларов производимого продукта, не было уже в 2013-м - достаточно взглянуть на экспорт. А что уже говорить про 2014-й, или 2015-й...Ответ выше - нужно учитывать каннибализацию