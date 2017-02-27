Додано: Суб 26 гру, 2020 00:37

zРадио написав: Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывают на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется... Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывают на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...

Всё верно. Но и субсидировать тоже можно с пользой. В том-же Китае правительство субсидирует почту, чтобы держать цены на почтовые услуги ниже себестоимости. И за счет этого получает рост экономики.Разница в том, что в Китае это делают для развития экономики, а не для создания преференций для какого-то олигарха.Вот посмотреть на алиэкспресс - это просто чудо. Стоимость доставки из какой-то глубинки Китая в Украину дешевле, чем у нас отправить посылку внутри города. При этом почта в Китае работает быстро, четко, как часы. Все трекается и что самое главное - очень дешево.За счет этого правительство Китая получает огромные обороты на экспорте, создает множество рабочих мест. И все вложения в субсидирование почты возвращаются с огромным процентом прироста в виде огромного ВВП.И для этого не нужно платить миллионые зарплаты топ-менеджеру почты.Переделать укрпочту, я считаю практически невозможно - это пустая трата денег. Правильнее было бы создать низкие налоги для почтовых предприятий и дать частным почтовым компаниям самим конкурировать. Не вмешиваясь с регулированием. С появлением частных почтовых компаний укрпочту просто постепенно расформировать и закрыть.