Додано: Суб 26 гру, 2020 06:28

drevlyanin написав: zРадио написав: Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость , то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!

Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!

Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но:

1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?

2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности? Вы написали много умных ислов, но:1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?

М-да... Новітні здобутки економічної "науки" ... Мікс "доданої вартості" та "виробничої собівартості". М-да... Новітні здобутки... Мікс "доданої вартості" та "виробничої собівартості".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell