zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывают на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
Всё верно. Но и субсидировать тоже можно с пользой. В том-же Китае правительство субсидирует почту, чтобы держать цены на почтовые услуги ниже себестоимости. И за счет этого получает рост экономики.
Разница в том, что в Китае это делают для развития экономики, а не для создания преференций для какого-то олигарха.
Вот посмотреть на алиэкспресс - это просто чудо. Стоимость доставки из какой-то глубинки Китая в Украину дешевле, чем у нас отправить посылку внутри города. При этом почта в Китае работает быстро, четко, как часы. Все трекается и что самое главное - очень дешево.
За счет этого правительство Китая получает огромные обороты на экспорте, создает множество рабочих мест. И все вложения в субсидирование почты возвращаются с огромным процентом прироста в виде огромного ВВП.
И для этого не нужно платить миллионые зарплаты топ-менеджеру почты.
Переделать укрпочту, я считаю практически невозможно - это пустая трата денег. Правильнее было бы создать низкие налоги для почтовых предприятий и дать частным почтовым компаниям самим конкурировать. Не вмешиваясь с регулированием. С появлением частных почтовых компаний укрпочту просто постепенно расформировать и закрыть.
zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость , то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
М-да... Новітні здобутки економічної "науки"... Мікс "доданої вартості" та "виробничої собівартості".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?
Полностью согласен, если никто не увидел (великие экономисты) у нас очень проявляется Голландская болезнь - только экспортом является руда, пшено и гастарбайтеры. И именно гастарбайтеры забивают последний гвоздь в гроб производства в Украине, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Влияние очень проявляется на торговом балансе. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.
В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.