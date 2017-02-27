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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7062706370647065
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 00:37

  zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывают на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...


Всё верно. Но и субсидировать тоже можно с пользой. В том-же Китае правительство субсидирует почту, чтобы держать цены на почтовые услуги ниже себестоимости. И за счет этого получает рост экономики.

Разница в том, что в Китае это делают для развития экономики, а не для создания преференций для какого-то олигарха.

Вот посмотреть на алиэкспресс - это просто чудо. Стоимость доставки из какой-то глубинки Китая в Украину дешевле, чем у нас отправить посылку внутри города. При этом почта в Китае работает быстро, четко, как часы. Все трекается и что самое главное - очень дешево. :)

За счет этого правительство Китая получает огромные обороты на экспорте, создает множество рабочих мест. И все вложения в субсидирование почты возвращаются с огромным процентом прироста в виде огромного ВВП.

И для этого не нужно платить миллионые зарплаты топ-менеджеру почты. :)

Переделать укрпочту, я считаю практически невозможно - это пустая трата денег. Правильнее было бы создать низкие налоги для почтовых предприятий и дать частным почтовым компаниям самим конкурировать. Не вмешиваясь с регулированием. С появлением частных почтовых компаний укрпочту просто постепенно расформировать и закрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так шо там, где шальная гривна? уже пора как бы.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:43

  Alex2007 написав:так шо там, где шальная гривна? уже пора как бы.


думаю matroSkin и s0v7a правы, эту гривну нахомячили чтобы тратить в январе. Поэтому заметного роста до НГ скорей всего не увидим. Вероятней всего до НГ будет болтанка около 28.2-28.3
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 06:28

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость :?: , то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!

Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но:
1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?
2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?

М-да... Новітні здобутки економічної "науки"... Мікс "доданої вартості" та "виробничої собівартості".
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 07:01

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
  zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!


Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но:
1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?
2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?


Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...

PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?

Полностью согласен, если никто не увидел (великие экономисты) у нас очень проявляется Голландская болезнь - только экспортом является руда, пшено и гастарбайтеры. И именно гастарбайтеры забивают последний гвоздь в гроб производства в Украине, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Влияние очень проявляется на торговом балансе. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade

Подкрепим наши выводы теорией из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D1%8C
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.

В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.
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