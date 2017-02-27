zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывают на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
Всё верно. Но и субсидировать тоже можно с пользой. В том-же Китае правительство субсидирует почту, чтобы держать цены на почтовые услуги ниже себестоимости. И за счет этого получает рост экономики.
Разница в том, что в Китае это делают для развития экономики, а не для создания преференций для какого-то олигарха.
Вот посмотреть на алиэкспресс - это просто чудо. Стоимость доставки из какой-то глубинки Китая в Украину дешевле, чем у нас отправить посылку внутри города. При этом почта в Китае работает быстро, четко, как часы. Все трекается и что самое главное - очень дешево.
За счет этого правительство Китая получает огромные обороты на экспорте, создает множество рабочих мест. И все вложения в субсидирование почты возвращаются с огромным процентом прироста в виде огромного ВВП.
И для этого не нужно платить миллионые зарплаты топ-менеджеру почты.
Переделать укрпочту, я считаю практически невозможно - это пустая трата денег. Правильнее было бы создать низкие налоги для почтовых предприятий и дать частным почтовым компаниям самим конкурировать. Не вмешиваясь с регулированием. С появлением частных почтовых компаний укрпочту просто постепенно расформировать и закрыть.
zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость , то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
М-да... Новітні здобутки економічної "науки"... Мікс "доданої вартості" та "виробничої собівартості".
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zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?
Полностью согласен, если никто не увидел (великие экономисты) у нас очень проявляется Голландская болезнь - только экспортом является руда, пшено и гастарбайтеры. И именно гастарбайтеры забивают последний гвоздь в гроб производства в Украине, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Влияние очень проявляется на торговом балансе. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.
В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.
zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское,
то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет), клиники аппараты кт и мрт, ивл, кислородных концентраторов (украинских аналогов нет), у многих лекарственных препаратов тоже украинских аналогов нет, предприниматель не смог купить малотонажный микроавтобус (украинских аналогов нет), холодильное и швейное оборудование (украинских аналогов нет), складские электрокары (украинских аналогов нет) и т.д. очень большой список. Зато мы поддержим производство продуктов питания, примитивной быт.химии, рабочей одежды, защитных масок, бинтов с ватой, чугунных сковородок, производителей мебели (мдф у которой разрушается через 10 лет бережной эксплуатации), стеклопакетов, кого ещё?
Мы импортируем блага цивилизации которые не в состоянии сами производить (в частности нефть), а производим (в основном) то что не требует дорогостоящего оборудования и по стандартам ещё родом из совка, иногда в более яркой бутылочке и упаковке. На момент распада СССР все производства уже нуждались в глубокой модернизации. Вы видели какие зерновозы идут в порты николаевской области? Камазы, Кразы, Уралы, Зилы реже сильного б/у иномарки. Особо нового ничего не построили (кроме жилых домов в крупных городах). Даже автобусы (не самые современные модели) Киев импортирует в Белоруссии, трамваи берем чешские б/у из Европы (благодаря чему они до сих пор у нас ездят). Много вы видели новых современных трамвае в Украине? Автомобили - 90% импорт, даже то что у нас собирают это отверточная сборка, а не полноценное производство. Мотоциклы может есть украинские? (гугл говорит что есть велосипеды Титан). А покрышки на легковое авто лично вы поставите белоцерковские? Даже машинки для пересчёта и проверки валюты - импортные.
Посему оживить "разогреть" экономику можно 2мя способами, либо начать всё это производить в Украине (малореально) либо укрепить курс гривны. За самолет купленный заграницей прибыль получит иностранец, но за его эксплуатацию прибыль получит украинская авиакомпания, с чего бюджет получит налоги. То же самое касается коммерческих автомобилей, складской техники, холодильного и медицинского оборудования. Увеличение импорта оживит экономику а не уменьшение его.
На какие украинские товары (кроме продуктов питания и стройматериалов) готовы перейти лично вы, чтобы поддержать производителей не только словом но и гривной? Я вам помогу, 1. верхняя одежда 2. смартфон 3. холодильник 4. кондиционер 5. бойлер 6. свч печь 7. автомобиль
хотя бы эти товары перечислите украинского производства, которые вас устраивают по качеству.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 гру, 2020 09:16, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
А переводы за металл и пшено не мешают экспортерам. Может запретить весь экспорт чтобы курс экспортерам помогал? Или экспортеры пшена и руды назад не всю валюту тянут, в панамах оставляют? А дураки во власти взамен кредиты МВФ тянут, чтобы курс завышать? Я понимаю что заробитчане ставят под угрозу основное достижение украинских правителей - самую низкую зарплату в Европе. Но это достижение только для 5% жителей страны и они на форуме не пишут.