Додано: Суб 26 гру, 2020 08:26

zРадио написав: Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское,

то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет), клиники аппараты кт и мрт, ивл, кислородных концентраторов (украинских аналогов нет), у многих лекарственных препаратов тоже украинских аналогов нет, предприниматель не смог купить малотонажный микроавтобус (украинских аналогов нет), холодильное и швейное оборудование (украинских аналогов нет), складские электрокары (украинских аналогов нет) и т.д. очень большой список. Зато мы поддержим производство продуктов питания, примитивной быт.химии, рабочей одежды, защитных масок, бинтов с ватой, чугунных сковородок, производителей мебели (мдф у которой разрушается через 10 лет бережной эксплуатации), стеклопакетов, кого ещё?Мы импортируем блага цивилизации которые не в состоянии сами производить (в частности нефть), а производим (в основном) то что не требует дорогостоящего оборудования и по стандартам ещё родом из совка, иногда в более яркой бутылочке и упаковке. На момент распада СССР все производства уже нуждались в глубокой модернизации. Вы видели какие зерновозы идут в порты николаевской области? Камазы, Кразы, Уралы, Зилы реже сильного б/у иномарки. Особо нового ничего не построили (кроме жилых домов в крупных городах). Даже автобусы (не самые современные модели) Киев импортирует в Белоруссии, трамваи берем чешские б/у из Европы (благодаря чему они до сих пор у нас ездят). Много вы видели новых современных трамвае в Украине? Автомобили - 90% импорт, даже то что у нас собирают это отверточная сборка, а не полноценное производство. Мотоциклы может есть украинские? (гугл говорит что есть велосипеды Титан). А покрышки на легковое авто лично вы поставите белоцерковские? Даже машинки для пересчёта и проверки валюты - импортные.Посему оживить "разогреть" экономику можно 2мя способами, либо начать всё это производить в Украине (малореально) либо укрепить курс гривны. За самолет купленный заграницей прибыль получит иностранец, но за его эксплуатацию прибыль получит украинская авиакомпания, с чего бюджет получит налоги. То же самое касается коммерческих автомобилей, складской техники, холодильного и медицинского оборудования. Увеличение импорта оживит экономику а не уменьшение его.На какие украинские товары (кроме продуктов питания и стройматериалов) готовы перейти лично вы, чтобы поддержать производителей не только словом но и гривной? Я вам помогу, 1. верхняя одежда 2. смартфон 3. холодильник 4. кондиционер 5. бойлер 6. свч печь 7. автомобильхотя бы эти товары перечислите украинского производства, которые вас устраивают по качеству.