zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывают на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
Всё верно. Но и субсидировать тоже можно с пользой. В том-же Китае правительство субсидирует почту, чтобы держать цены на почтовые услуги ниже себестоимости. И за счет этого получает рост экономики.
Разница в том, что в Китае это делают для развития экономики, а не для создания преференций для какого-то олигарха.
Вот посмотреть на алиэкспресс - это просто чудо. Стоимость доставки из какой-то глубинки Китая в Украину дешевле, чем у нас отправить посылку внутри города. При этом почта в Китае работает быстро, четко, как часы. Все трекается и что самое главное - очень дешево.
За счет этого правительство Китая получает огромные обороты на экспорте, создает множество рабочих мест. И все вложения в субсидирование почты возвращаются с огромным процентом прироста в виде огромного ВВП.
И для этого не нужно платить миллионые зарплаты топ-менеджеру почты.
Переделать укрпочту, я считаю практически невозможно - это пустая трата денег. Правильнее было бы создать низкие налоги для почтовых предприятий и дать частным почтовым компаниям самим конкурировать. Не вмешиваясь с регулированием. С появлением частных почтовых компаний укрпочту просто постепенно расформировать и закрыть.
zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость , то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
М-да... Новітні здобутки економічної "науки"... Мікс "доданої вартості" та "виробничої собівартості".
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zРадио написав:Речь о вреде импорта конечного использования. Если добавляется производственная стоимость, то это неплохо. Но в польских сырах ее ноль, как сами понимаете. И таких продуктов и категорий сотни!
Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?
Полностью согласен, если никто не увидел (великие экономисты) у нас очень проявляется Голландская болезнь - только экспортом является руда, пшено и гастарбайтеры. И именно гастарбайтеры забивают последний гвоздь в гроб производства в Украине, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Влияние очень проявляется на торговом балансе. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.
В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.
zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское,
то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет), клиники аппараты кт и мрт, ивл, кислородных концентраторов (украинских аналогов нет), у многих лекарственных препаратов тоже украинских аналогов нет, предприниматель не смог купить малотонажный микроавтобус (украинских аналогов нет), холодильное и швейное оборудование (украинских аналогов нет), складские электрокары (украинских аналогов нет) и т.д. очень большой список. Зато мы поддержим производство продуктов питания, примитивной быт.химии, рабочей одежды, защитных масок, бинтов с ватой, чугунных сковородок, производителей мебели (мдф у которой разрушается через 10 лет бережной эксплуатации), стеклопакетов, кого ещё?
Мы импортируем блага цивилизации которые не в состоянии сами производить (в частности нефть), а производим (в основном) то что не требует дорогостоящего оборудования и по стандартам ещё родом из совка, иногда в более яркой бутылочке и упаковке. На момент распада СССР все производства уже нуждались в глубокой модернизации. Вы видели какие зерновозы идут в порты николаевской области? Камазы, Кразы, Уралы, Зилы реже сильного б/у иномарки. Особо нового ничего не построили (кроме жилых домов в крупных городах). Даже автобусы (не самые современные модели) Киев импортирует в Белоруссии, трамваи берем чешские б/у из Европы (благодаря чему они до сих пор у нас ездят). Много вы видели новых современных трамвае в Украине? Автомобили - 90% импорт, даже то что у нас собирают это отверточная сборка, а не полноценное производство. Мотоциклы может есть украинские? (гугл говорит что есть велосипеды Титан). А покрышки на легковое авто лично вы поставите белоцерковские? Даже машинки для пересчёта и проверки валюты - импортные.
Посему оживить "разогреть" экономику можно 2мя способами, либо начать всё это производить в Украине (малореально) либо укрепить курс гривны. За самолет купленный заграницей прибыль получит иностранец, но за его эксплуатацию прибыль получит украинская авиакомпания, с чего бюджет получит налоги. То же самое касается коммерческих автомобилей, складской техники, холодильного и медицинского оборудования. Увеличение импорта оживит экономику, а не уменьшение его.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 гру, 2020 09:17, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
А переводы за металл и пшено не мешают экспортерам. Может запретить весь экспорт чтобы курс экспортерам помогал? Или экспортеры пшена и руды назад не всю валюту тянут, в панамах оставляют? А дураки во власти взамен кредиты МВФ тянут, чтобы курс завышать? Я понимаю что заробитчане ставят под угрозу основное достижение украинских правителей - самую низкую зарплату в Европе. Но это достижение только для 5% жителей страны и они на форуме не пишут.