drevlyanin написав:Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но: 1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему? 2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?
Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?
Полностью согласен, если никто не увидел (великие экономисты) у нас очень проявляется Голландская болезнь - только экспортом является руда, пшено и гастарбайтеры. И именно гастарбайтеры забивают последний гвоздь в гроб производства в Украине, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Влияние очень проявляется на торговом балансе. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.
В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.
я не зовсім згоден. Якщо гастарбайтери та експорт переводять сюди гроші, то це стимулює внутрішній попит а також ріст збережень і капіталу. Чи досі думаєте, що Україна на рівні Гондурасу чи Монголії?
flyman написав:Якщо гастарбайтери та експорт переводять сюди гроші, то це стимулює внутрішній попит а також ріст збережень і капіталу. Чи досі думаєте, що Україна на рівні Гондурасу чи Монголії?
Смотрел как-то программу про открытие нового производства бытовой химии в Польше. Что увидел на видео: украинские работники производят продукцию для рынка Украины (видно было упаковки с укр. локализацией) в Польше. По приезду в Украину они же купят эту польскую продукцию.
Как видите идет вымывание, а не приток капитала + идут потери на ближайшие 10 лет вперед (депопуляция, потеря населением квалификации на сборе клубник, пузыри на рынках недвижимости итд).
Да и вообще, о чем тут спорить? Составьте логический ряд - одни страны принимают гастарбайтеров, другие поставщики. США - Мексика. РФ - Таджикистан. ОАЭ - Бангладеш. Польша - Украина.
drevlyanin написав: Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...
PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?
Где вы там переход на личности усмотрели, ума не приложу, ведь таких потребителей здесь каждый первый, и я в том числе. Вы написали, что импортные товары конечного потребления плохо, потому вопрос вам и был задан, хотя ответ и так ясен, кому его не задай. Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы. Приведу вам простой пример, почему обесценивание гривны не сработает в сколько нибудь значимом масштабе. Есть у меня хороший товарищ, занимается выращиванием тепличных овощей в Запорожской обл. Казалось бы, чисто украинский продукт, девальвация должна гасить конкурентов-импортёров, но не тут то было! Из украинского, у него только личный труд, остальные 90% себестоимости-импортные или привязанные к импортному паритету составляющие: газ для обогрева(во сколько раз подорожал с 2014 вы знаете), удобрения(наших нормальных или нет или они не дешевле китайских или бельгийских), семена (100% импорт) плёнка тепличная(Греция), капельный полив (Израиль) и даже такая фигня как шпагат для подвязывания растений чешский либо польский! Да всего и не перечислишь. И всё это не от какой то блажи или пиетета перед зарубежным а из чистого прагматизма-отечественных аналогов или нет или они отвратительного качества. И такое положение при производстве чего либо по большинству отраслей. Девальвируй-не девальвируй.
Гурман написав:А нельзя к этому количеству импортного сыра , прикупить хоть один рулончик отечественной туалетной бумаги?Я думаю на разогреве экономики это сильно не скажется , но очень пригодится.
Организуйте производство. Я думаю, здесь не нужны миллиардные вложения, и ринаты-бени вам не помешают
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
antidot_aspirin написав:А переводы за металл и пшено не мешают экспортерам. Может запретить весь экспорт чтобы курс экспортерам помогал? Или экспортеры пшена и руды назад не всю валюту тянут, в панамах оставляют? А дураки во власти взамен кредиты МВФ тянут, чтобы курс завышать? Я понимаю что заробитчане ставят под угрозу основное достижение украинских правителей - самую низкую зарплату в Европе. Но это достижение только для 5% жителей страны и они на форуме не пишут.
Заробітчани однозначно благо. Навіть якщо частина там залишиться, як турки в Німеччині, це все одно плюс для іміджу України. Колись почнуть і в нас будувати заводи, чи замовляти запчастини, коли виженуть Вовків і Коломойських. Не має особливої різниці, між айтішниками і остарбайтами - і ті, і ті, продають свою працю іноземним працедавцям і витрачають більшу частину заробленого в Україні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
drevlyanin написав: Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы.
А почему Вы берете как базу сравнения 2014-2020? Эти года не используются для сравнения особенно для индекса укр. производства по всем известным причинам.