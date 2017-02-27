Додано: Суб 26 гру, 2020 10:02

zРадио написав: drevlyanin написав:

Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...



PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет? Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?

Где вы там переход на личности усмотрели, ума не приложу, ведь таких потребителей здесь каждый первый, и я в том числе. Вы написали, что импортные товары конечного потребления плохо, потому вопрос вам и был задан, хотя ответ и так ясен, кому его не задай.Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы. Приведу вам простой пример, почему обесценивание гривны не сработает в сколько нибудь значимом масштабе.Есть у меня хороший товарищ, занимается выращиванием тепличных овощей в Запорожской обл.Казалось бы, чисто украинский продукт, девальвация должна гасить конкурентов-импортёров, но не тут то было! Из украинского, у него только личный труд, остальные 90% себестоимости-импортные или привязанные к импортному паритету составляющие: газ для обогрева(во сколько раз подорожал с 2014 вы знаете), удобрения(наших нормальных или нет или они не дешевле китайских или бельгийских), семена (100% импорт) плёнка тепличная(Греция), капельный полив (Израиль) и даже такая фигня как шпагат для подвязывания растений чешский либо польский! Да всего и не перечислишь. И всё это не от какой то блажи или пиетета перед зарубежным а из чистого прагматизма-отечественных аналогов или нет или они отвратительного качества. И такое положение при производстве чего либо по большинству отраслей. Девальвируй-не девальвируй.