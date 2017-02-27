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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7064706570667067>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:40

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Вы написали много умных и вроде бы правильных слов, но:
1) Какой сыр (джинсы, автомобили) лично вы покупаете и почему?
2) Возможно ли навязать отечественный товар (при его нынешнем качестве) пересичному покупателю импортного аналога, не применяя методов СССР, хоть это и полезней для экономики в общем и валютного баланса в частности?


Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...

PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?

Полностью согласен, если никто не увидел (великие экономисты) у нас очень проявляется Голландская болезнь - только экспортом является руда, пшено и гастарбайтеры. И именно гастарбайтеры забивают последний гвоздь в гроб производства в Украине, так как благодаря их переводам курс гривны исскуственно завышается, что пагубно влияет на конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Влияние очень проявляется на торговом балансе. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade

Подкрепим наши выводы теорией из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D1%8C
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.

В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.

я не зовсім згоден.
Якщо гастарбайтери та експорт переводять сюди гроші, то це стимулює внутрішній попит а також ріст збережень і капіталу.
Чи досі думаєте, що Україна на рівні Гондурасу чи Монголії?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Якщо гастарбайтери та експорт переводять сюди гроші, то це стимулює внутрішній попит а також ріст збережень і капіталу.
Чи досі думаєте, що Україна на рівні Гондурасу чи Монголії?

Смотрел как-то программу про открытие нового производства бытовой химии в Польше. Что увидел на видео: украинские работники производят продукцию для рынка Украины (видно было упаковки с укр. локализацией) в Польше.
По приезду в Украину они же купят эту польскую продукцию.

Как видите идет вымывание, а не приток капитала + идут потери на ближайшие 10 лет вперед (депопуляция, потеря населением квалификации на сборе клубник, пузыри на рынках недвижимости итд).

Да и вообще, о чем тут спорить? Составьте логический ряд - одни страны принимают гастарбайтеров, другие поставщики.
США - Мексика.
РФ - Таджикистан.
ОАЭ - Бангладеш.
Польша - Украина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:02

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
Не нужно переходить на личности (это не претензия, а конструктивное предложение, с которым, уверен, вы сейчас согласитесь). Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское, одеваться в сэконд-хенде и ездить на копартовских корытах. Никого заставлять не придется...

PS: последнее - не цинизм, а здоровый праграмизм. Девальвации, являющиеся неизбежным следствием хронического внешнеторгового баланса, приводят к тому, что бедным даже на украинские сыры не хватает. Мечутся то по ломбардам, то по соцстрахам в расплату за периоды иллюзорной стабильности, когда их зарплаты прибавляют по 15% в год в валюте в то время, когда экономика - 2-3%. Такое случалось в 2008-2009 гг (расплата за 2004-2007), в 2014-2015 (расплата за 2010-2013), и в 2021-2022 непременно случится (2016-2020). Вы же не будете утверждать, что пару лет польских сыров по цене украинских стоят того, чтобы переживать череду дефолтов и уполовинивания доходов каждые 6-7 лет?


Где вы там переход на личности усмотрели, ума не приложу, ведь таких потребителей здесь каждый первый, и я в том числе. Вы написали, что импортные товары конечного потребления плохо, потому вопрос вам и был задан, хотя ответ и так ясен, кому его не задай.
Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы. Приведу вам простой пример, почему обесценивание гривны не сработает в сколько нибудь значимом масштабе.
Есть у меня хороший товарищ, занимается выращиванием тепличных овощей в Запорожской обл.
Казалось бы, чисто украинский продукт, девальвация должна гасить конкурентов-импортёров, но не тут то было! Из украинского, у него только личный труд, остальные 90% себестоимости-импортные или привязанные к импортному паритету составляющие: газ для обогрева(во сколько раз подорожал с 2014 вы знаете), удобрения(наших нормальных или нет или они не дешевле китайских или бельгийских), семена (100% импорт) плёнка тепличная(Греция), капельный полив (Израиль) и даже такая фигня как шпагат для подвязывания растений чешский либо польский! Да всего и не перечислишь. И всё это не от какой то блажи или пиетета перед зарубежным а из чистого прагматизма-отечественных аналогов или нет или они отвратительного качества. И такое положение при производстве чего либо по большинству отраслей. Девальвируй-не девальвируй.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:08

  Гурман написав:А нельзя к этому количеству импортного сыра , прикупить хоть один рулончик отечественной туалетной бумаги?Я думаю на разогреве экономики это сильно не скажется , но очень пригодится.

Организуйте производство. Я думаю, здесь не нужны миллиардные вложения, и ринаты-бени вам не помешают :wink: :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почитав вас, панове.
Альтернативу сильній державній владі і обмеженому держрегулюванню хтось бачить?
І тут ще цікаве питання про ефективний контроль за владою.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antidot_aspirin написав:А переводы за металл и пшено не мешают экспортерам. Может запретить весь экспорт чтобы курс экспортерам помогал? Или экспортеры пшена и руды назад не всю валюту тянут, в панамах оставляют? А дураки во власти взамен кредиты МВФ тянут, чтобы курс завышать? Я понимаю что заробитчане ставят под угрозу основное достижение украинских правителей - самую низкую зарплату в Европе. Но это достижение только для 5% жителей страны и они на форуме не пишут.

Заробітчани однозначно благо. Навіть якщо частина там залишиться, як турки в Німеччині, це все одно плюс для іміджу України. Колись почнуть і в нас будувати заводи, чи замовляти запчастини, коли виженуть Вовків і Коломойських.
Не має особливої різниці, між айтішниками і остарбайтами - і ті, і ті, продають свою працю іноземним працедавцям і витрачають більшу частину заробленого в Україні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:Альтернативу сильній державній владі і обмеженому держрегулюванню хтось бачить?

У нас 70 лет была сильная государственная власть и госрегулирования - сыров не было.
В теже годы в нормальных странах государственная власть не занималась бизнесом и госрегулированием - у них сыр был.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:36

  drevlyanin написав:
Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы.

А почему Вы берете как базу сравнения 2014-2020? Эти года не используются для сравнения особенно для индекса укр. производства по всем известным причинам.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:США - Мексика.
РФ - Таджикистан.
ОАЭ - Бангладеш.
Польша - Украина.

Китай - Монголия.
эти пары неразлучны как инь и янь
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:24

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™

  flyman написав:Не буде каналів збути контрабасу та контрафакту, то на митниці самі будуть іти щоб обілетили.

Щоб корупційне дерево знищити, що потрібно: гілки обрізати, чи коріння обрубати?
Ще раз - на митниці не пропустять, то і у дрібних ФОПів на прилавках контрабас НЕ з'явиться!!!
  flyman написав:І не путай РРО і касовий апарат (Божий дар з преженею)

Та я то знаю - просто хотів доступнішою мовою для пересічних написати, бо вони справді не розуміють що таке ФІСКАЛЬНИЙ РРО і простий-звичайний малий "термінал"(так в народі називають), який видає прості НЕ фіскальні чеки!
  flyman написав:Поясни, як ти на 2й групі ФОП працюєш із гуртовнею (юр. особою)?

Піди, наприклад, на 7км і запитай там будь кого, які вони видають чеки і накладні(з їхніми мільйонними оборотами в МІСЯЦЬ) і чи ті чеки й накладні підійдуть для звітності у податкову, і взагалі, чи такий товар можна вбити в РРО?(з такими накладними)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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