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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7064706570667067
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:42

Долярчик когда соберемся у вас на новоселье?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про курс доллара, сейчас оленей на выходных пропылесосят по дешевке и с понедельника вверх до адекватных уровней ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09

  spekulant написав:Про курс доллара, сейчас оленей на выходных пропылесосят по дешевке и с понедельника вверх до адекватных уровней ?

дурных нема. 28,20-28,30 на первую половину января. Потом снова возможен укрепляж до 27,85 и через неделю опять на 28,30. Спекулям надо за что-то жить?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлень: 5395
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