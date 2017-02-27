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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:42
Долярчик когда соберемся у вас на новоселье?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Про курс доллара, сейчас оленей на выходных пропылесосят по дешевке и с понедельника вверх до адекватных уровней ?
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09
дурных нема. 28,20-28,30 на первую половину января. Потом снова возможен укрепляж до 27,85 и через неделю опять на 28,30. Спекулям надо за что-то жить?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:32
Сильная державная влада может помочь, только если ресурс этой силы будет использоваться для предотвращения вмешательства влады в частный бизнес и запрета госрегулирования. Иначе всё скатится в банальную коррупцию, когда чиновники будут использовать сильную владу для перекачки госбюджета в карманы олигархам и создания им преимуществ перед самостоятельными предприятиями и предпринимателями.
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:57
в чем тут субсидия заключается? За границей некачественный товар не купят, даже если он дешевый будет. Чтобы появился качественный товар, нужна конкуренция. А конкуренция невозможна в условиях когда государство субсидирует олигархов под предлогом "поддержки отечественного".
Субсидировать необходимо низкие цены на энергоносители для внутреннего рынка, субсидировать нужно низкие цены на почту и логистику. Это драйверы-мультипликаторы для экономики.
От того что государство будет сливать огромные деньги на субсидии убыточному производству какого-то олигарха - это тупая растрата денег, которая только разрушает экономику. Никогда убыточное предприятие висящее на шее у государства не будет производить качественную продукцию.
Для качественной продукции нужны современные технологии, современная элементная база. Всё это можно разработать только самому внутри страны. Никакая другая страна не поставит современные технологии и современную элементную базу для развития производства внутри Украины.
Все современные технлогии - это коммерческая тайна и закрытая информация. Поставка оборудования для разработки современных технологий и современной элементной базы запрещена или ограничена экспортными ограничениями. Поэтому купить за границей современное конкурентоспособное предприятие или оборудование для производства невозможно - вам продадут только устаревшие технологии.
Именно эти устаревшие технологии и берут олигархи в кредит, чтобы потом получать субсидии у государства. Это то самое отверточное производство и прочее.
Не нужны такие субсидии.
Субсидии нужны на поддержание низких цен на энергоносители и сырьё на внутреннем рынке. Но у нас все наоборот - цены делают конскими. Чтобы прозводство и технологии развивать было вообще невозможно. А импорт высокотехнологичной элементной базы и оборудования для производства еще и обкладывают конскими пошлинами, даже несмотря на то, что цены на них и без того конские.
Высокотехнологические производства потребляют много элекричества, газа, бензина, много сырья. Поэтому строить такие производства имеет смысл только в тех странах, где государство заботится о поддержании низких цен на энергоресурсы и сырье на внутреннем рынке. Где есть инфраструктура и логистика для поставок. Иначе такое производство будет убыточным и быстро разорится.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тут ключевой вопрос на чьей стороне Государство, людей и естественной эволюции с одной стороны или олигархов, коррупции и деградации с другой. В этом наше главное отличие от Польши.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:13
Государство не должно занимать ни чью сторону. Оно наоборот должно бороться с теми кто пытается давить на других или пытается захватывать монополию на рынке. Для свободного рынка и развития экономики нужен баланс. А баланс невозможен при каких-либо крайностях.
Чтобы было развитие, преимущества должны быть у тех, кто работает самостоятельно, а не висит на шее у государства или требует оплату от других за то, что им не нужно.
Чтобы нормально работал свободный рынок обмен должен быть добровольным, без принуждения платить за то, что тебе не нужно.
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:40
держава на своїй власній стороні, і тому буде працювати на розширення своїх повноважень,
з іншого боку є суспільство у вигляді різних прошарків,
більшості тяжко досягнути консенсусу, тому керує меншість: еліта, олігархи, представники партій чи як там назвати,
в результаті є якийсь баланс.
От ВФЯ, напр., хотів захавати все і подавився.
І чуть держава не загнулася, але інші групи витягнули свої інтереси, які співпадали із існуванням державності.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:46
Хотите, угадаю? Вам от 28 до 35 лет, вы родом не из столицы и вряд ли из областного центра. Свято уверены, что денежные знаки, которыми вы располагаете, заработаны вами, потому что вы невьебенный гений)
Угадал?)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 26 гру, 2020 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:50
То, что происходит сейчас.
На самом деле, я думал о сильной власти как способе переориентации генерируемых денежных потоков в сторону перспективных точек роста. Очень хороший пример про китайскую почту.
Потом голландская болезнь. Опять же, борьба с ней - то же перераспределение доходов.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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