Додано: Суб 26 гру, 2020 12:57

vitaliian написав: то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет) то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет)

в чем тут субсидия заключается? За границей некачественный товар не купят, даже если он дешевый будет. Чтобы появился качественный товар, нужна конкуренция. А конкуренция невозможна в условиях когда государство субсидирует олигархов под предлогом "поддержки отечественного".Субсидировать необходимо низкие цены на энергоносители для внутреннего рынка, субсидировать нужно низкие цены на почту и логистику. Это драйверы-мультипликаторы для экономики.От того что государство будет сливать огромные деньги на субсидии убыточному производству какого-то олигарха - это тупая растрата денег, которая только разрушает экономику. Никогда убыточное предприятие висящее на шее у государства не будет производить качественную продукцию.Для качественной продукции нужны современные технологии, современная элементная база. Всё это можно разработать только самому внутри страны. Никакая другая страна не поставит современные технологии и современную элементную базу для развития производства внутри Украины.Все современные технлогии - это коммерческая тайна и закрытая информация. Поставка оборудования для разработки современных технологий и современной элементной базы запрещена или ограничена экспортными ограничениями. Поэтому купить за границей современное конкурентоспособное предприятие или оборудование для производства невозможно - вам продадут только устаревшие технологии.Именно эти устаревшие технологии и берут олигархи в кредит, чтобы потом получать субсидии у государства. Это то самое отверточное производство и прочее.Не нужны такие субсидии.Субсидии нужны на поддержание низких цен на энергоносители и сырьё на внутреннем рынке. Но у нас все наоборот - цены делают конскими. Чтобы прозводство и технологии развивать было вообще невозможно. А импорт высокотехнологичной элементной базы и оборудования для производства еще и обкладывают конскими пошлинами, даже несмотря на то, что цены на них и без того конские.Высокотехнологические производства потребляют много элекричества, газа, бензина, много сырья. Поэтому строить такие производства имеет смысл только в тех странах, где государство заботится о поддержании низких цен на энергоресурсы и сырье на внутреннем рынке. Где есть инфраструктура и логистика для поставок. Иначе такое производство будет убыточным и быстро разорится.