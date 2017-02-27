Додано: Суб 26 гру, 2020 14:06

Навуходоносор написав: То, что происходит сейчас.

То, что происходит сейчас.

Нет. Сейчас сила власти используется для того, чтобы нагнуть тех кто зарабатывает сам и отдать то что они зарабатывают тем, кто сидит на шее у других.Посмотрите как пытаются нагнуть ФОП-ов ради того чтобы выжать из них последнюю копейку, при этом закрывая глаза на миллиардные расходы государства на олигархов.Есть такое понятие - оптимизация. И если вы умеете чтото оптимизировать, то вы уже понимаете как оптимизировать что-либо практически в любой отрасли.Основная суть заключается в том, что чтобы получить существенный прирост эффективности, нужно посмотреть кто съедает больше всего ресурсов и начинать оптимизацию именно с самых крупных потребителей. И пока не закончите с самыми крупными, на более мелких потребителей можно даже не смотреть.Потому что если оптимизировать то, что практически ничего не потребляет, то вы только зря потратите время и деньги, ничего в результате от такой оптимизации не получив. Даже если у этой мелочи действительно чтото работает неэффективно.