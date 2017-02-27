RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7065706670677068
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:55

  flyman написав:держава на своїй власній стороні, і тому буде працювати на розширення своїх повноважень,


поэтому если в государстве нет ограничителей и механизмов, которые могут вовремя обеспечивать ограничение растрат госбюджета и потребление налогов, то государство превратится в черную дыру, которая сожрет всю экономику и испарится.

Государство - это по сути предприятие. А эффективность предприятия определяется отношением производимых благ к затраченным ресурсам. Если предприятие начинает только жрать ресурсы, практически ничего не отдавая взамен, то КПД такого предприятия стремится к нулю. Смысла в таком предприятии нет - оно само себя съест.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 26.02.09
Подякував: 425 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:06

  Навуходоносор написав:То, что происходит сейчас.


Нет. Сейчас сила власти используется для того, чтобы нагнуть тех кто зарабатывает сам и отдать то что они зарабатывают тем, кто сидит на шее у других.

Посмотрите как пытаются нагнуть ФОП-ов ради того чтобы выжать из них последнюю копейку, при этом закрывая глаза на миллиардные расходы государства на олигархов.

Есть такое понятие - оптимизация. И если вы умеете чтото оптимизировать, то вы уже понимаете как оптимизировать что-либо практически в любой отрасли.

Основная суть заключается в том, что чтобы получить существенный прирост эффективности, нужно посмотреть кто съедает больше всего ресурсов и начинать оптимизацию именно с самых крупных потребителей. И пока не закончите с самыми крупными, на более мелких потребителей можно даже не смотреть.

Потому что если оптимизировать то, что практически ничего не потребляет, то вы только зря потратите время и деньги, ничего в результате от такой оптимизации не получив. Даже если у этой мелочи действительно чтото работает неэффективно.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 14:18, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 26.02.09
Подякував: 425 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:12

  drevlyanin написав:Где вы там переход на личности усмотрели, ума не приложу, ведь таких потребителей здесь каждый первый, и я в том числе. Вы написали, что импортные товары конечного потребления плохо, потому вопрос вам и был задан, хотя ответ и так ясен, кому его не задай.


А я, в свою очередь, пояснил, почему не нужно ни у кого спрашивать. Каждый сам решит, заглянув к себе в кошелек. Ни потребителя, ни бизнесмена я ни в чем не обвинял, вопрос не в них, а в государственной экономической политике

  drevlyanin написав:Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы. Приведу вам простой пример, почему обесценивание гривны не сработает в сколько нибудь значимом масштабе.
Есть у меня хороший товарищ, занимается выращиванием тепличных овощей в Запорожской обл.


На это тоже ответил, но если остался непонят, попытаю счастье другими словами. Девальвация гривны - не вопрос выбора. Выбирать мы можем только ее форму - планомерно 0,5-1% в месяц, либо лавинообразно 40-70% раз в n-лет. Это ограничение исходит из основ механики и стоимости денег. Не может гривна сохранять паритет к валютам, по отношению к которым премируется стоимость ее фондирования.

Если размещая доллар в Украине вы заратабываете 1%, а гривну - 11%, то 10 п.п. придется скорректировать курсом обмена. Это непреложное правило, его нельзя обойти. Можете взять физические деньги в двух валютах из заначек и своими сами проделать это упражнение.

Когда (точнее если когда-нибудь) риск владения гривной снизится до риска владения долларом, монетарная необходимость в девальвации пропадает. Но это уже 24 года не происходит, и минимальная премия за владение гривной не опускалась ниже 8% годовых
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 3815 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:17

І все буде добре! ©

  vitaliian написав:Долярчик когда соберемся у вас на новоселье?

Та ви, поки зберетесь, то я вже третій бетон прикуплю! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А так, то можна тут, віртуально, вже в новорічну ніч, підняти бокали з шампанстким і написати тут:
"Долярчик, прийми наші найщиріші вітання з придбання смарта!
І щоб ми усі тут читали, через 4-5р., що куплений вже третій "бетон на котловані" за наскирдовані, або готова однуха в іпотеку!" ;) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9322
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Навуходоносор написав:Альтернативу сильній державній владі і обмеженому держрегулюванню хтось бачить?

У нас 70 лет была сильная государственная власть и госрегулирования - сыров не было.
В теже годы в нормальных странах государственная власть не занималась бизнесом и госрегулированием - у них сыр был.


Прям уж не занимались. Вы о Великой депрессии и кейнсианстве не слышали?

  vitaliian написав:то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет), клиники аппараты кт и мрт, ивл, кислородных концентраторов (украинских аналогов нет), у многих лекарственных препаратов тоже украинских аналогов нет, предприниматель не смог купить малотонажный микроавтобус (украинских аналогов нет), холодильное и швейное оборудование (украинских аналогов нет), складские электрокары (украинских аналогов нет) и т.д. очень большой список.


Разве я предлагал заменить хронический внешнеторговый дефицит хроническим внешнеторговым профицитом? Не припоминаю. Мы должны производить на экспорт столько, чтобы этого хватило на обмен тех импортных позиций, в которых мы нуждаемся, не имея внутренних субститутов. А это достигается только торговым паритетом. В противном случае - рост долга и циклические девальвации
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 3815 раз.
 
Профіль
13
6
3
  #<1 ... 7065706670677068
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PavelF і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2110, 2111, 2112
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21112 2756663
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 15:16
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706587
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146187
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21568)
26.12.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.