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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:55
flyman написав:
держава на своїй власній стороні, і тому буде працювати на розширення своїх повноважень,
поэтому если в государстве нет ограничителей и механизмов, которые могут вовремя обеспечивать ограничение растрат госбюджета и потребление налогов, то государство превратится в черную дыру, которая сожрет всю экономику и испарится.
Государство - это по сути предприятие. А эффективность предприятия определяется отношением производимых благ к затраченным ресурсам. Если предприятие начинает только жрать ресурсы, практически ничего не отдавая взамен, то КПД такого предприятия стремится к нулю. Смысла в таком предприятии нет - оно само себя съест.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:06
Навуходоносор написав:
То, что происходит сейчас.
Нет. Сейчас сила власти используется для того, чтобы нагнуть тех кто зарабатывает сам и отдать то что они зарабатывают тем, кто сидит на шее у других.
Посмотрите как пытаются нагнуть ФОП-ов ради того чтобы выжать из них последнюю копейку, при этом закрывая глаза на миллиардные расходы государства на олигархов.
Есть такое понятие - оптимизация. И если вы умеете чтото оптимизировать, то вы уже понимаете как оптимизировать что-либо практически в любой отрасли.
Основная суть заключается в том, что чтобы получить существенный прирост эффективности, нужно посмотреть кто съедает больше всего ресурсов и начинать оптимизацию именно с самых крупных потребителей. И пока не закончите с самыми крупными, на более мелких потребителей можно даже не смотреть.
Потому что если оптимизировать то, что практически ничего не потребляет, то вы только зря потратите время и деньги, ничего в результате от такой оптимизации не получив. Даже если у этой мелочи действительно чтото работает неэффективно.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Суб 26 гру, 2020 14:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:12
drevlyanin написав:
Где вы там переход на личности усмотрели, ума не приложу, ведь таких потребителей здесь каждый первый, и я в том числе. Вы написали, что импортные товары конечного потребления плохо, потому вопрос вам и был задан, хотя ответ и так ясен, кому его не задай.
А я, в свою очередь, пояснил, почему не нужно ни у кого спрашивать. Каждый сам решит, заглянув к себе в кошелек. Ни потребителя, ни бизнесмена я ни в чем не обвинял, вопрос не в них, а в государственной экономической политике
drevlyanin написав:
Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы. Приведу вам простой пример, почему обесценивание гривны не сработает в сколько нибудь значимом масштабе.
Есть у меня хороший товарищ, занимается выращиванием тепличных овощей в Запорожской обл.
На это тоже ответил, но если остался непонят, попытаю счастье другими словами. Девальвация гривны - не вопрос выбора. Выбирать мы можем только ее форму - планомерно 0,5-1% в месяц, либо лавинообразно 40-70% раз в n-лет. Это ограничение исходит из основ механики и стоимости денег. Не может гривна сохранять паритет к валютам, по отношению к которым премируется стоимость ее фондирования.
Если размещая доллар в Украине вы заратабываете 1%, а гривну - 11%, то 10 п.п. придется скорректировать курсом обмена. Это непреложное правило, его нельзя обойти. Можете взять физические деньги в двух валютах из заначек и своими сами проделать это упражнение.
Когда (точнее если когда-нибудь) риск владения гривной снизится до риска владения долларом, монетарная необходимость в девальвации пропадает. Но это уже 24 года не происходит, и минимальная премия за владение гривной не опускалась ниже 8% годовых
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:17
vitaliian написав:Долярчик
когда соберемся у вас на новоселье?
Та ви, поки зберетесь, то я вже третій бетон прикуплю!
А так, то можна тут, віртуально, вже в новорічну ніч, підняти бокали з шампанстким і написати тут:
"Долярчик, прийми наші найщиріші вітання з придбання смарта!
І щоб ми усі тут читали, через 4-5р., що куплений вже третій "бетон на котловані" за наскирдовані, або готова однуха в іпотеку!"
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:22
vitaliy_berdinskikh написав: Навуходоносор написав:
Альтернативу сильній державній владі і обмеженому держрегулюванню хтось бачить?
У нас 70 лет была сильная государственная власть и госрегулирования - сыров не было.
В теже годы в нормальных странах государственная власть не занималась бизнесом и госрегулированием - у них сыр был.
Прям уж не занимались. Вы о Великой депрессии и кейнсианстве не слышали?
vitaliian написав:
то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет), клиники аппараты кт и мрт, ивл, кислородных концентраторов (украинских аналогов нет), у многих лекарственных препаратов тоже украинских аналогов нет, предприниматель не смог купить малотонажный микроавтобус (украинских аналогов нет), холодильное и швейное оборудование (украинских аналогов нет), складские электрокары (украинских аналогов нет) и т.д. очень большой список.
Разве я предлагал заменить хронический внешнеторговый дефицит хроническим внешнеторговым профицитом? Не припоминаю. Мы должны производить на экспорт столько, чтобы этого хватило на обмен тех импортных позиций, в которых мы нуждаемся, не имея внутренних субститутов. А это достигается только торговым паритетом. В противном случае - рост долга и циклические девальвации
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:19
Амвросий написав:
Высокотехнологические производства потребляют много элекричества, газа, бензина, много сырья.
От сиджу і міркую - скільки потребує саме високотехнологічне в світі виробництво мікропроцесорів газу, бензину, сировини ... якось невтямки мені,
чесно !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:26
zРадио написав:
Разве я предлагал заменить хронический внешнеторговый дефицит хроническим внешнеторговым профицитом? Не припоминаю. Мы должны производить на экспорт столько, чтобы этого хватило на обмен тех импортных позиций, в которых мы нуждаемся, не имея внутренних субститутов. А это достигается только торговым паритетом. В противном случае - рост долга и циклические девальвации
То что вы предлагаете те же яйца только в профиль. Экспорт хронически падает потому что мы производим неконкурентоспособную продукцию, зачем экспортеру вкладываться в технологии если он заведомо знает что добрый нацбанк по вашему совету будет бесконечно ослаблять гривну и в гривне горе- экспортёр ничего не потеряет? Заложником такой политики будут все остальные для которых критический импорт каждый год будет становиться дороже и дороже.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:31
Амвросий написав:
Есть такое понятие - оптимизация. И если вы умеете чтото оптимизировать
Амвросий написав:
нужно посмотреть кто съедает больше всего ресурсов и начинать оптимизацию именно с самых крупных потребителей.
Дивно, а я все життя чув від дуже заможних людей, що потрібно більше заробляти, а не більше економити, багаті помиляються?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:37
Василь-Рівне написав: Амвросий написав:
Высокотехнологические производства потребляют много элекричества, газа, бензина, много сырья.
От сиджу і міркую - скільки потребує саме високотехнологічне в світі виробництво мікропроцесорів газу, бензину, сировини ... якось невтямки мені,
чесно !
очень много и электричества для питания оборудования и газа для поддержания климата и бензина для транспортировки сырья, оборудования и деталей. И т.д. и т.п.
Только вы видимо рассматриваете сколько потребляет уже построенный и налаженный завод в отрыве от поставщиков всего необходимого оборудования, сырья, деталей, работников на рабочие места, отопление в домах работников, еда в магазинах для работников, медицина на поддержание их работоспособности и т.д. и т.п.
А нужно учитывать потребление всего в комплексе, включая все этапы разработки, проектирования и прототипирования, т.е. нужно учитывать весь Research and Development этап, на который затрат уходит в тысячи и миллионы раз больше, чем на уже готовое производство. А именно этап RnD и дает основную прибыль от производства микросхем. А вовсе не само производство микросхем. Само производство микросхем - это уже конечный этап получения прибыли от вложений в RnD
Вы думаете почему американцы спихнули производство микросхем в Китай? Да потому что они зарабатывают гораздо больше на разработке и проектировании микросхем и технологий. Им не интересна прибыль от работы самого завода для ширпотребного производства - эта прибыль слишком мала. И загрязнение экологии не оправдывает держать все это в США. Поэтому они занимаются разработкой и проектированием, строят самые технологичные заводы для военки. А в Китай отдают уже устаревшие технологии, чтобы производить там свои разработки для ширпотреба, типа айфонов и макбуков
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:48
vitaliian написав:
То что вы предлагаете те же яйца только в профиль. Экспорт хронически падает потому что мы производим неконкурентоспособную продукцию, зачем экспортеру вкладываться в технологии если он заведомо знает что добрый нацбанк по вашему совету будет бесконечно ослаблять гривну и в гривне горе- экспортёр ничего не потеряет? Заложником такой политики будут все остальные для которых критический импорт каждый год будет становиться дороже и дороже.
Т.е. по вашему, предложение импортировать на ту же сумму, на которую мы экспортируем - это поощрение неконкурентоспособности украинского производителя? Сюр какой-то...
Вы боретесь с ветром - я уже дважды объяснил, до каких пор девальвация будет встроенным элементом системы.
Возьмите в руки эквивалентные на сегодня 2000 долларов и 56000 грн. Переполовиньте - 1000 долларов и 28000 грн разложите по двум "колодам", остальные деньги оставьте у себя в руках. В долларовую добрасывайте по 10 долларов за раз, в гривневую - по 2800 гривен. ПосмотрИте, что закончится быстрее и подумайте почему. Я, правда, не знаю, как еще объяснить
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