Додано: Суб 26 гру, 2020 16:37

Василь-Рівне написав: Амвросий написав: Высокотехнологические производства потребляют много элекричества, газа, бензина, много сырья. Высокотехнологические производства потребляют много элекричества, газа, бензина, много сырья.

От сиджу і міркую - скільки потребує саме високотехнологічне в світі виробництво мікропроцесорів газу, бензину, сировини ... якось невтямки мені,

чесно ! От сиджу і міркую - скільки потребує саме високотехнологічне в світі виробництво мікропроцесорів газу, бензину, сировини ... якось невтямки мені,чесно !

очень много и электричества для питания оборудования и газа для поддержания климата и бензина для транспортировки сырья, оборудования и деталей. И т.д. и т.п.Только вы видимо рассматриваете сколько потребляет уже построенный и налаженный завод в отрыве от поставщиков всего необходимого оборудования, сырья, деталей, работников на рабочие места, отопление в домах работников, еда в магазинах для работников, медицина на поддержание их работоспособности и т.д. и т.п.А нужно учитывать потребление всего в комплексе, включая все этапы разработки, проектирования и прототипирования, т.е. нужно учитывать весь Research and Development этап, на который затрат уходит в тысячи и миллионы раз больше, чем на уже готовое производство. А именно этап RnD и дает основную прибыль от производства микросхем. А вовсе не само производство микросхем. Само производство микросхем - это уже конечный этап получения прибыли от вложений в RnDВы думаете почему американцы спихнули производство микросхем в Китай? Да потому что они зарабатывают гораздо больше на разработке и проектировании микросхем и технологий. Им не интересна прибыль от работы самого завода для ширпотребного производства - эта прибыль слишком мала. И загрязнение экологии не оправдывает держать все это в США. Поэтому они занимаются разработкой и проектированием, строят самые технологичные заводы для военки. А в Китай отдают уже устаревшие технологии, чтобы производить там свои разработки для ширпотреба, типа айфонов и макбуков