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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7066706770687069
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А нужно учитывать потребление всего в комплексе, включая все этапы разработки, проектирования и прототипирования, т.е. нужно учитывать весь Research and Development этап, на который затрат уходит в тысячи и миллионы раз больше, чем на уже готовое производство. А именно этап RnD и дает основную прибыль от производства микросхем. А вовсе не само производство микросхем. Само производство микросхем - это уже конечный этап получения прибыли от вложений в RnD

Ой, тут багато незрозумілих для мене і , напевне, дуже розумних слів, але чомусь виглядають дуже глобально-непереконливо. Я особисто бачив як вирощували у Харкові натрій-йод-телурові кристали діаметром 63 мм - лише в США таке могли , у нас і більше ніде в світі ( не знаю чи зараз збереглося те виробництво ) і присягаюся - не бачив там ешелонів вагонів з нафтою, цистерн з газом та залізнодорожних платформ з чавунними окатишами - ЧЕСНО !!! :oops:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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