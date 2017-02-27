Амвросий написав:А нужно учитывать потребление всего в комплексе, включая все этапы разработки, проектирования и прототипирования, т.е. нужно учитывать весь Research and Development этап, на который затрат уходит в тысячи и миллионы раз больше, чем на уже готовое производство. А именно этап RnD и дает основную прибыль от производства микросхем. А вовсе не само производство микросхем. Само производство микросхем - это уже конечный этап получения прибыли от вложений в RnD
Ой, тут багато незрозумілих для мене і , напевне, дуже розумних слів, але чомусь виглядають дуже глобально-непереконливо. Я особисто бачив як вирощували у Харкові натрій-йод-телурові кристали діаметром 63 мм - лише в США таке могли , у нас і більше ніде в світі ( не знаю чи зараз збереглося те виробництво ) і присягаюся - не бачив там ешелонів вагонів з нафтою, цистерн з газом та залізнодорожних платформ з чавунними окатишами - ЧЕСНО !!!