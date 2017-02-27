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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:48

  vitaliian написав:То что вы предлагаете те же яйца только в профиль. Экспорт хронически падает потому что мы производим неконкурентоспособную продукцию, зачем экспортеру вкладываться в технологии если он заведомо знает что добрый нацбанк по вашему совету будет бесконечно ослаблять гривну и в гривне горе- экспортёр ничего не потеряет? Заложником такой политики будут все остальные для которых критический импорт каждый год будет становиться дороже и дороже.


Т.е. по вашему, предложение импортировать на ту же сумму, на которую мы экспортируем - это поощрение неконкурентоспособности украинского производителя? Сюр какой-то...

Вы боретесь с ветром - я уже дважды объяснил, до каких пор девальвация будет встроенным элементом системы.

Возьмите в руки эквивалентные на сегодня 2000 долларов и 56000 грн. Переполовиньте - 1000 долларов и 28000 грн разложите по двум "колодам", остальные деньги оставьте у себя в руках. В долларовую добрасывайте по 10 долларов за раз, в гривневую - по 2800 гривен. ПосмотрИте, что закончится быстрее и подумайте почему. Я, правда, не знаю, как еще объяснить :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А нужно учитывать потребление всего в комплексе, включая все этапы разработки, проектирования и прототипирования, т.е. нужно учитывать весь Research and Development этап, на который затрат уходит в тысячи и миллионы раз больше, чем на уже готовое производство. А именно этап RnD и дает основную прибыль от производства микросхем. А вовсе не само производство микросхем. Само производство микросхем - это уже конечный этап получения прибыли от вложений в RnD

Ой, тут багато незрозумілих для мене і , напевне, дуже розумних слів, але чомусь виглядають дуже глобально-непереконливо. Я особисто бачив як вирощували у Харкові натрій-йод-телурові кристали діаметром 63 мм - лише в США таке могли , у нас і більше ніде в світі ( не знаю чи зараз збереглося те виробництво ) і присягаюся - не бачив там ешелонів вагонів з нафтою, цистерн з газом та залізнодорожних платформ з чавунними окатишами - ЧЕСНО !!! :oops:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:03

  Василь-Рівне написав:Я особисто бачив як вирощували у Харкові натрій-йод-телурові кристали діаметром 63 мм - лише в США таке могли , у нас і більше ніде в світі ( не знаю чи зараз збереглося те виробництво ) і присягаюся - не бачив там ешелонів вагонів з нафтою, цистерн з газом та залізнодорожних вагонів з чавунним окатишами - ЧЕСНО !!! :oops:


ну вы же не будете отрицать того, что кристаллы выращивали на оборудовании, производство которого требует сырье и работу людей. А работа людей, в том числе и выращивающих кристалов требует затрат на их жизнь, в том числе и потребление бытового газа для их обогрева и приготовления пищи, бензина на доставку этих людей на работу и домой, на доставку продуктов этим людям.

Вы не видите эшелонов с нефтью, цистерн с газом и вагонов с окатышами, но выращивание кристаллов требует затрат на всё это. Люди которые выращивали эти кристаллы потребляли тот-же бытовой газ дома, оплачивая его из зарплаты получаемой за выращивание этих кристаллов. Поэтому затраты на этот бытовой газ, бензин и инфраструктура - научно-исследовательские институты, исследовательские лаборатории и т.п. - всё это включено в цену выращивания кристаллов.

Вот так и получается, что цистерн и вагонов вы не видели, но они были. И их цена была включена в стоимость выращивания кристаллов :wink:

Если вы не можете обеспечить ежедневные потребности людей по адекватной цене, нормальную и доступную инфраструктуру - детские сады, школы, больницы, магазины, безопасность, коммуналку, электричество, газ, бензин. И всё по доступной цене, то о развитии производств можно даже и не мечтать. Потому что всё это must have для создания и успешного развития выскотехнологичных предприятий :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Вот так и получается, что цистерн и вагонов вы не видели, но они были
.
Ааааа ну нарешті зрозумів в чому глобальна мудрість тих мільйонів сторінок, що Ви написали тут

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:25

  Василь-Рівне написав:Ааааа ну нарешті зрозумів в чому глобальна мудрість тих мільйонів сторінок, що Ви написали тут


ничего вы так и не поняли. Мудрость в том, что богатство с неба не падает, никто не прийдет и не принесет вам высокий уровень жизни. Этого добиваются кропотливым трудом, шаг за шагом. А если брать кредиты на обслуживание долгов, то ничего кроме генерации ещё больших долгов не выйдет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Мудрость в том, что богатство с неба не падает, никто не прийдет и не принесет вам высокий уровень жизни. Этого добиваются кропотливым трудом, шаг за шагом

Яскравий приклад - досягнення Долярчика :!: :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:ничего вы так и не поняли. Мудрость в том, что богатство с неба не падает, никто не прийдет и не принесет вам высокий уровень жизни

Тому я покинув малооплачувану роботу лікаря і пішов у бізнес? Я точно нічого не зрозумів? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:46

  Долярчик написав:Яскравий приклад - досягнення Долярчика :!: :D


про досягнення можно будет говорить, когда ваши вложения принесут какую-то прибыль. Мне кажется вкладываться в дорогие офисные помещения в предверии начала кризиса, карантина и закрытия предприятий - это даже не риск, а просто сумасшедшая идея :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:48

  Василь-Рівне написав: Тому я покинув малооплачувану роботу лікаря і пішов у бізнес?


Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов. И хотя это началось еще при клятом совке последние 29 лет ситуация только усугубилась во всем - медицинском образовании, престиже профессии и организации системы.
Нынешняя пандемия еще больше показала всю глубину падения и безнадеги в стране с бизнесменами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:55

  shapo написав:Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.


причина этому - сворачивание производств и предприятий. Медицина предназначена для поддержания работоспособности и здоровья работников. Если работники становятся не нужны, то и медицина становится не нужной и превращается в гомеопатию и прочие виды развода людей на деньги.
Амвросий
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