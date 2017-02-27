Додано: Суб 26 гру, 2020 17:03

Василь-Рівне написав: Я особисто бачив як вирощували у Харкові натрій-йод-телурові кристали діаметром 63 мм - лише в США таке могли , у нас і більше ніде в світі ( не знаю чи зараз збереглося те виробництво ) і присягаюся - не бачив там ешелонів вагонів з нафтою, цистерн з газом та залізнодорожних вагонів з чавунним окатишами - ЧЕСНО !!! Я особисто бачив як вирощували у Харкові натрій-йод-телурові кристали діаметром 63 мм - лише в США таке могли , у нас і більше ніде в світі ( не знаю чи зараз збереглося те виробництво ) і присягаюся - не бачив там ешелонів вагонів з нафтою, цистерн з газом та залізнодорожних вагонів з чавунним окатишами - ЧЕСНО !!!

ну вы же не будете отрицать того, что кристаллы выращивали на оборудовании, производство которого требует сырье и работу людей. А работа людей, в том числе и выращивающих кристалов требует затрат на их жизнь, в том числе и потребление бытового газа для их обогрева и приготовления пищи, бензина на доставку этих людей на работу и домой, на доставку продуктов этим людям.Вы не видите эшелонов с нефтью, цистерн с газом и вагонов с окатышами, но выращивание кристаллов требует затрат на всё это. Люди которые выращивали эти кристаллы потребляли тот-же бытовой газ дома, оплачивая его из зарплаты получаемой за выращивание этих кристаллов. Поэтому затраты на этот бытовой газ, бензин и инфраструктура - научно-исследовательские институты, исследовательские лаборатории и т.п. - всё это включено в цену выращивания кристаллов.Вот так и получается, что цистерн и вагонов вы не видели, но они были. И их цена была включена в стоимость выращивания кристалловЕсли вы не можете обеспечить ежедневные потребности людей по адекватной цене, нормальную и доступную инфраструктуру - детские сады, школы, больницы, магазины, безопасность, коммуналку, электричество, газ, бензин. И всё по доступной цене, то о развитии производств можно даже и не мечтать. Потому что всё это must have для создания и успешного развития выскотехнологичных предприятий