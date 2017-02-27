RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59

  shapo написав:Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.

Вы хоть раз были в больнице?
Видели автопарк медперсонала?
Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платил :evil:
Вам не заявляли с порога сколько будет что стоить?
Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.
Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11629
З нами з: 30.12.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:04

  Василь-Рівне написав:Тому я покинув малооплачувану роботу лікаря і пішов у бізнес? Я точно нічого не зрозумів? :wink:


Чтото производили или делили активы госпредприятий, вывоз сырья и леса за границу и т.п.?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 26.02.09
Подякував: 425 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:09

  Амвросий написав:
  Долярчик написав:Яскравий приклад - досягнення Долярчика :!: :D


про досягнення можно будет говорить, когда ваши вложения принесут какую-то прибыль. Мне кажется вкладываться в дорогие офисные помещения в предверии начала кризиса, карантина и закрытия предприятий - это даже не риск, а просто сумасшедшая идея :D

А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!

Ну і так - я покищо тільки "приморозив" кошти...

Але, в наш час - і непроср@ти наскирдовані - це теж досягнення! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9324
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:14

  Долярчик написав:А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!


Вы вроде хвастались фоткой пустого офиса, как вложением...

Про смарт - это шутка? Он же после покупки уже пол цены потерял и потом по 5-10% в месяц теряет :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 26.02.09
Подякував: 425 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Чтото производили или делили активы госпредприятий, вывоз сырья и леса за границу и т.п.?

Та ні - як лікар може цим всім займатися, це прерогатива силових структур які кришують підприємства своїх кумів, сватів і т.і. Ми почали з радіологічних досліджень - на рівненській АЕС я купив напівпровідниковий детектор от з тим кристалом натрій-йод-теллур про який я писав вище, з'єднали його з певним обладнання і "склепали" прилад який назвали СІЧ ( счётчик излучений человека ) - я тоді був російськомовним. Були замовлення і непогано заробляли, дійшли до того рівня, що стали постачати апарати УЗІ - перший як зараз пам'ятаю звався "Фукуда Денши 2000" його купівля була першим шоком для мене. Підписав контракт і дав платіжку на переказ коштів, а їх банк не перевів. Прилетів туди питаю чому - у мене прострочка, штрафні санкції, а бліда операціоністка заїкачись почала виправдовуватися, що подумала, що це помилка, бо таких солідних платежей в нас ніколи не було. Але пронесло, продавець штрафів не нарахував і апарат успішно прилетів до столиці. Дійшло до того, що умудрялися навіть модернізувати їх так, щоб можна було досліджувати щитовидну залозу навіть у дітей, а потім нагрянула криза 90-х ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5365
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5650 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 7067706870697070
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, Василь-Рівне і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2110, 2111, 2112
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21119 2757326
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 18:27
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706660
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146193
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.