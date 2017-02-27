Додано: Суб 26 гру, 2020 18:29

Амвросий написав: Чтото производили или делили активы госпредприятий, вывоз сырья и леса за границу и т.п.? Чтото производили или делили активы госпредприятий, вывоз сырья и леса за границу и т.п.?

Та ні - як лікар може цим всім займатися, це прерогатива силових структур які кришують підприємства своїх кумів, сватів і т.і. Ми почали з радіологічних досліджень - на рівненській АЕС я купив напівпровідниковий детектор от з тим кристалом натрій-йод-теллур про який я писав вище, з'єднали його з певним обладнання і "склепали" прилад який назвали СІЧ ( счётчик излучений человека ) - я тоді був російськомовним. Були замовлення і непогано заробляли, дійшли до того рівня, що стали постачати апарати УЗІ - перший як зараз пам'ятаю звався "Фукуда Денши 2000" його купівля була першим шоком для мене. Підписав контракт і дав платіжку на переказ коштів, а їх банк не перевів. Прилетів туди питаю чому - у мене прострочка, штрафні санкції, а бліда операціоністка заїкачись почала виправдовуватися, що подумала, що це помилка, бо таких солідних платежей в нас ніколи не було. Але пронесло, продавець штрафів не нарахував і апарат успішно прилетів до столиці. Дійшло до того, що умудрялися навіть модернізувати їх так, щоб можна було досліджувати щитовидну залозу навіть у дітей, а потім нагрянула криза 90-х ...