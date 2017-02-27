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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59
shapo написав:
Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.
Вы хоть раз были в больнице?
Видели автопарк медперсонала?
Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платил
Вам не заявляли с порога сколько будет что стоить?
Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.
Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:09
Амвросий написав:
про досягнення можно будет говорить, когда ваши вложения принесут какую-то прибыль. Мне кажется вкладываться в дорогие офисные помещения в предверии начала кризиса, карантина и закрытия предприятий - это даже не риск, а просто сумасшедшая идея
А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!
Ну і так - я покищо тільки "приморозив" кошти...
Але, в наш час - і непроср@ти наскирдовані - це теж досягнення!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:14
Долярчик написав:
А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!
Вы вроде хвастались фоткой пустого офиса, как вложением...
Про смарт - это шутка? Он же после покупки уже пол цены потерял и потом по 5-10% в месяц теряет
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:29
Амвросий написав:
Чтото производили или делили активы госпредприятий, вывоз сырья и леса за границу и т.п.?
Та ні - як лікар може цим всім займатися, це прерогатива силових структур які кришують підприємства своїх кумів, сватів і т.і. Ми почали з радіологічних досліджень - на рівненській АЕС я купив напівпровідниковий детектор от з тим кристалом натрій-йод-теллур про який я писав вище, з'єднали його з певним обладнання і "склепали" прилад який назвали СІЧ ( счётчик излучений человека ) - я тоді був російськомовним. Були замовлення і непогано заробляли, дійшли до того рівня, що стали постачати апарати УЗІ - перший як зараз пам'ятаю звався "Фукуда Денши 2000" його купівля була першим шоком для мене. Підписав контракт і дав платіжку на переказ коштів, а їх банк не перевів. Прилетів туди питаю чому - у мене прострочка, штрафні санкції, а бліда операціоністка заїкачись почала виправдовуватися, що подумала, що це помилка, бо таких солідних платежей в нас ніколи не було. Але пронесло, продавець штрафів не нарахував і апарат успішно прилетів до столиці. Дійшло до того, що умудрялися навіть модернізувати їх так, щоб можна було досліджувати щитовидну залозу навіть у дітей, а потім нагрянула криза 90-х ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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