Додано: Суб 26 гру, 2020 18:42

Загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100% — Шмигаль

Прем'єр запевняє, що за підсумками 2020 року буде перевиконання держбюджету.

Загальний фонд державного бюджету вже повністю виконаний. І за підсумками року його "буде суттєво перевиконано".

Про це запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі із боротьби зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.

Глава уряду наголосив, що "попри маніпуляції окремих персон, держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема з фінансування капітальних видатків. На Єдиному казначейському рахунку станом на 23.12 було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати у розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок "карантину зимових канікул", вже здійснюються".

Раніше в інтерв'ю ТСН.ua керівник Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що "повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року. Найбільші платежі йдуть у грудні. Тому зараз говорити про повний аналіз держбюджету-2020 не можна".

Він наголосив, що "найбільша наша проблема — це запозичення. Це третина держбюджету. У держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня вже витрачено 357,4 млрд грн. І ця сума до кінця року зросте", — сказав Пацкан.

Також є й позитив щодо цифр держбюджету-2020.

"Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану — на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану. Недовиконання плану — це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн. Тому зараз мушу констатувати, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільші прогалини дійсно в Державній митній службі", — сказав керівник Рахункової палати.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.