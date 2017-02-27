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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59
shapo написав:
Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.
Вы хоть раз были в больнице?
Видели автопарк медперсонала?
Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платил
Вам не заявляли с порога сколько будет что стоить?
Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.
Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:09
Амвросий написав:
про досягнення можно будет говорить, когда ваши вложения принесут какую-то прибыль. Мне кажется вкладываться в дорогие офисные помещения в предверии начала кризиса, карантина и закрытия предприятий - это даже не риск, а просто сумасшедшая идея
А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!
Ну і так - я покищо тільки "приморозив" кошти...
Але, в наш час - і непроср@ти наскирдовані - це теж досягнення!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:14
Долярчик написав:
А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!
Вы вроде хвастались фоткой пустого офиса, как вложением...
Про смарт - это шутка? Он же после покупки уже пол цены потерял и потом по 5-10% в месяц теряет
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:29
Амвросий написав:
Чтото производили или делили активы госпредприятий, вывоз сырья и леса за границу и т.п.?
Та ні - як лікар може цим всім займатися, це прерогатива силових структур які кришують підприємства своїх кумів, сватів і т.і. Ми почали з радіологічних досліджень - на рівненській АЕС я купив напівпровідниковий детектор от з тим кристалом натрій-йод-теллур про який я писав вище, з'єднали його з певним обладнання і "склепали" прилад який назвали СІЧ ( счётчик излучений человека ) - я тоді був російськомовним. Були замовлення і непогано заробляли, дійшли до того рівня, що стали постачати апарати УЗІ - перший як зараз пам'ятаю звався "Фукуда Денши 2000" його купівля була першим шоком для мене. Підписав контракт і дав платіжку на переказ коштів, а їх банк не перевів. Прилетів туди питаю чому - у мене прострочка, штрафні санкції, а бліда операціоністка заїкачись почала виправдовуватися, що подумала, що це помилка, бо таких солідних платежей в нас ніколи не було. Але пронесло, продавець штрафів не нарахував і апарат успішно прилетів до столиці. Дійшло до того, що умудрялися навіть модернізувати їх так, щоб можна було досліджувати щитовидну залозу навіть у дітей, а потім нагрянула криза 90-х ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:31
aklex написав: drevlyanin написав:
Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы.
А почему Вы берете как базу сравнения 2014-2020? Эти года не используются для сравнения особенно для индекса укр. производства по всем известным причинам.
Ну и какие-такие всем известные причины? Земля налетела на небесную ось и люди перестали покупать товары? Кушать меньше стали? Почему тогда пресловутый отечественный сыр стал не лучше, а ещё отвратительнее?
Я с конца 1996 года занимаюсь производством в Украине и делал это в двух не связанных отраслях, так вот, самые низкие заработки были ... тадам; в 1998-99, 2008-09 и 2014-15 годах.
И все знакомые и коллеги твердят то же самое. Наверное мы не правильные производители т.к. не монополисты и не тянем копейку из бюджета.
Девальвация может быть условно полезна когда в стране налажен полный цикл производства по всей цепочке. А если так как у нас-кроме некоторых видов сырья почти ничего не производится и всё более-менее сложное и технологичное, нужное для производства, привозится из вне, обесценивание гривны это не стимул а дополнительный налог на пересичного.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:39
shapo написав: Василь-Рівне написав:
Тому я покинув малооплачувану роботу лікаря і пішов у бізнес?
Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов. И хотя это началось еще при клятом совке последние 29 лет ситуация только усугубилась во всем - медицинском образовании, престиже профессии и организации системы.
Нынешняя пандемия еще больше показала всю глубину падения и безнадеги в стране с бизнесменами
наскільки я в темі, в медінстутут конкурс завжди був високий, що при клятому совку, що при незалежній неньці.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:41
Долярчик написав: Амвросий написав:
про досягнення можно будет говорить, когда ваши вложения принесут какую-то прибыль. Мне кажется вкладываться в дорогие офисные помещения в предверии начала кризиса, карантина и закрытия предприятий - это даже не риск, а просто сумасшедшая идея
А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!
Ну і так - я покищо тільки "приморозив" кошти...
Але, в наш час - і непроср@ти наскирдовані - це теж досягнення!
Ми твою історію успіху знаєм: жив 10 років на тещиних харчах на її жилплощі та скирдував копійку до копійки.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:42
Загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100% — Шмигаль
Прем'єр запевняє, що за підсумками 2020 року буде перевиконання держбюджету.
Загальний фонд державного бюджету вже повністю виконаний. І за підсумками року його "буде суттєво перевиконано".
Про це запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі із боротьби зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.
Глава уряду наголосив, що "попри маніпуляції окремих персон, держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема з фінансування капітальних видатків. На Єдиному казначейському рахунку станом на 23.12 було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати у розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок "карантину зимових канікул", вже здійснюються".
Раніше в інтерв'ю ТСН.ua керівник Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що "повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року. Найбільші платежі йдуть у грудні. Тому зараз говорити про повний аналіз держбюджету-2020 не можна".
Він наголосив, що "найбільша наша проблема — це запозичення. Це третина держбюджету. У держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня вже витрачено 357,4 млрд грн. І ця сума до кінця року зросте", — сказав Пацкан.
Також є й позитив щодо цифр держбюджету-2020.
"Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану — на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану. Недовиконання плану — це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн. Тому зараз мушу констатувати, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільші прогалини дійсно в Державній митній службі", — сказав керівник Рахункової палати.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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