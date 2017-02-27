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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7069707070717072>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:53

  Василь-Рівне написав:Загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100% — Шмигаль
Прем'єр запевняє, що за підсумками 2020 року буде перевиконання держбюджету.
Загальний фонд державного бюджету вже повністю виконаний. І за підсумками року його "буде суттєво перевиконано".
Про це запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі із боротьби зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.


не зрозуміло, якщо збільшення доходів понад 60 ярдів, для чого тоді надлишкові запозичення позичення? шоп було?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:57

  Василь-Рівне написав:Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.


расходы на государство ещё больше увеличились, а уровень жизни упал, значит КПД государства стал ещё ниже.

  flyman написав:не зрозуміло, якщо збільшення доходів понад 60 ярдів, для чого тоді надлишкові запозичення позичення? шоп було?


надо-же кудато эти 60 ярдов потратить, вот кредитов и ОВГЗ и понабрали - 60 ярдов на выплату процентов по ним пойдут
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

viewtopic.php?f=4&p=5131693#p5131693
Ого, зашел случайно сюда в выходной,а тут вместо почти ежедневной серой жвачки про то как МБ упал-поднялся на 2 коп., и сколько чего залил ,или заглотил НБУ - уже серьезные аналитические размышления про реальности нашей экономики и валютного рынка вместо обсуждения бессмысленных копеечных пипсов по валютным колебаниям.
Интересно было почитать:Амвросий,Vitaliian,zРадио.
Выходит:
1.Реально фискализацию надо начинать с жирных котов,которые платят налогов с кошкины слезы, тем более и так за 30 лет они достаточно нажрались за счет копеечной приватизации наследия Союза и "кидков" банков с невозвращенкой, а тем более с шаровым доступом к подакцызке. А потом уже через нное-количество лет начинать терроризировать базарников, которые по большому счету платят в бюджет "пол-кукиша".

2.Реально как пишет zРадио гривна просто обречена на перманентную девальвацию,а существующая эк. модель - откровенно регрессивна и феодальна.

3.Реально -это уже мое мнение - на данный момент справедливое значение курса гривны -31 - 31 с копейками за 1 доллар и 38-39 за евро,потому как евро будет и далее укрепляться к доллару.

4.Реально и это также лично мое мнение температура больного будет только повышаться, нашей экономике будет все хуже и хуже, потому как 90% населения с благодарностью воспринимает лапшу-демагогию,навешанную ему, населению на большие такие как у таксы уши.

5.А лапшу вешает тот же олигархат, который и дергает за веревочки все в этой стране, ему выгодно ,чтобы говорили о чем угодно - о мове, о вире, только не о тех - кто реально превратил перспективную страну ,потенциального тигра Европы в одну из беднейших стран.

6.То,что Украина - одна из беднейших стран - это как бы аксиома, доказательство - все эти евробляхи, убогие новостройки,ломабарды и микрокредитчики в самых козырных арендных локациях.

7.И да, я все-таки поостерегся играть сейчас на РН - аренда почти на все завалилась,все коэффициенты соответственно- стоимость метра-окупаемость через нн-ое количество лет полетело котам под хвост, лакомые куски на продажу в силу их малочисленности в свободную продажу почти не попадают, а вкладываться в будущие гетто - слишком рисковано,ну и при неминуемой девальвации гривны - гривневая цена может несколько и вырастет,но вот валютная - завалится, и так уже с прошлого года мини-пузырик раздули, у нас в облцентре козырные локации с осени прошлого года почти в 2 раза в валюте повысились, слишком рано представили себя европейцами ,мне кажется,игроки на РН.

8.И да, неминуемо надо приготовиться к росту цен на качественный импорт,по мере роста курса евро. Вот на днях взял чисто немецкое производство (место сборки именно Бундес) холодилку, разница с аналогом Атлант соответствующей высоты - 27 штук против 10.Это слишком маленькая разница качество продукта ,и главное сервисное обслуживание - просто несравнимы.

9.Ну и усугубление проблем - пенсионный фонд, шахты,долги по коммуналке,долги госкорпораций,суды по долгам, "булька" долгов ОВГЗ мини-аналог ГКО, несчмотря на не критические на моменты проценты, и поддержку междунар.фин.учреждений, которой у ГКО не было - все это будет лавиной нарастать.
Во всем так, исключая продукты высшего качества национальные.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:10

  Амвросий написав:расходы на государство ещё больше увеличились, а уровень жизни упал, значит КПД государства стал ещё ниже.

яRadio уже приводил цифры, что расходная часть бюджета 2021 будет около 32-33%% от ВВП если не ошибаюсь. Это очень много, практически каждая третья заработанная гривна кормит чиновников.

В той же Польше, про сыры которой тут говорили бюджет значительно ниже берет из ВВП, там около 20%, и расходы на госапарат не растут +50% в год, как у нас на офис зеленого Президента, судей, прокуроров и т.д.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:11

  zРадио написав:
На это тоже ответил, но если остался непонят, попытаю счастье другими словами. Девальвация гривны - не вопрос выбора. Выбирать мы можем только ее форму - планомерно 0,5-1% в месяц, либо лавинообразно 40-70% раз в n-лет. Это ограничение исходит из основ механики и стоимости денег. Не может гривна сохранять паритет к валютам, по отношению к которым премируется стоимость ее фондирования.

Если размещая доллар в Украине вы заратабываете 1%, а гривну - 11%, то 10 п.п. придется скорректировать курсом обмена. Это непреложное правило, его нельзя обойти. Можете взять физические деньги в двух валютах из заначек и своими сами проделать это упражнение.

Когда (точнее если когда-нибудь) риск владения гривной снизится до риска владения долларом, монетарная необходимость в девальвации пропадает. Но это уже 24 года не происходит, и минимальная премия за владение гривной не опускалась ниже 8% годовых


Опять-двадцать пять! Да не нужно нам сейчас никакой девальвации-ни лавинообразной, ни ползучей. Когда нет стабильного обменного курса, никто вкладываться в серьёзное производство не будет, т.к. невозможно рассчитать окупаемость, при нашей хронической зависимости от импорта почти всего, что не является сырьём.
И если что то 24 года не происходит, то это совсем не значит, что не нужно даже стремится к этому. Если бы нацбанк поставил бы себе такую задачу, то никакой премии за владение гривной у нас бы уже года четыре не было бы в помине. Вместо этого имеем какие то постоянные конъюнктурные метания.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:18

Соглашение UK- EU. Евро вверх?
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:18

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  Амвросий написав:
  Долярчик написав:А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!


Вы вроде хвастались фоткой пустого офиса, как вложением...

Про смарт - это шутка? Он же после покупки уже пол цены потерял и потом по 5-10% в месяц теряет :)

Ви щось сплутали!
І смарт - це квартира! Смарт-квартира!

Я недавно викладав фото "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт через 1,5р.
Отут, зразу за парканом!
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:21

  Долярчик написав:
  Амвросий написав:
  Долярчик написав:Яскравий приклад - досягнення Долярчика :!: :D


про досягнення можно будет говорить, когда ваши вложения принесут какую-то прибыль. Мне кажется вкладываться в дорогие офисные помещения в предверии начала кризиса, карантина и закрытия предприятий - это даже не риск, а просто сумасшедшая идея :D

А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!

Ну і так - я покищо тільки "приморозив" кошти...

Але, в наш час - і непроср@ти наскирдовані - це теж досягнення! :mrgreen:

как заплатишь налоги за "лишние метры"-о то "досягнешься" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Т.е. по вашему, предложение импортировать на ту же сумму, на которую мы экспортируем - это поощрение неконкурентоспособности украинского производителя? Сюр какой-то...
давайте рассмотрим такой кейс, в мире лютая эпидемия (покруче ковида), 100% все на карантине, наш экспорт упал в 5 раз, нацбанк (по вашему совету) выравнивает импорт ослаблением гривны 28*5=140 грн/$, в итоге в разгар эпидемии мы покупаем мед.оборудование (например ивл) и медикаменты в 5 раз дороже (дык экспорт же упал), но поскольку валюты больше не стало покупаем его в 5 раз меньше необходимого количества, т.е. 4 человека из 5 кислородную поддержку не получат (потому что экспорт упал). Как вам такой сюжет?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:26

  Долярчик написав:Я недавно викладав фото "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт через 1,5р.
Отут, зразу за парканом!


так вы вложились в квадратные метры того недостроенного каркаса, точнее фундамента для каркаса? :shock:
Амвросий
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