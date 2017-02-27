Додано: Суб 26 гру, 2020 19:06

Ого, зашел случайно сюда в выходной,а тут вместо почти ежедневной серой жвачки про то как МБ упал-поднялся на 2 коп., и сколько чего залил ,или заглотил НБУ - уже серьезные аналитические размышления про реальности нашей экономики и валютного рынка вместо обсуждения бессмысленных копеечных пипсов по валютным колебаниям.Интересно было почитать:Амвросий,Vitaliian,zРадио.Выходит:1.Реально фискализацию надо начинать с жирных котов,которые платят налогов с кошкины слезы, тем более и так за 30 лет они достаточно нажрались за счет копеечной приватизации наследия Союза и "кидков" банков с невозвращенкой, а тем более с шаровым доступом к подакцызке. А потом уже через нное-количество лет начинать терроризировать базарников, которые по большому счету платят в бюджет "пол-кукиша".2.Реально как пишет zРадио гривна просто обречена на перманентную девальвацию,а существующая эк. модель - откровенно регрессивна и феодальна.3.Реально -это уже мое мнение - на данный момент справедливое значение курса гривны -31 - 31 с копейками за 1 доллар и 38-39 за евро,потому как евро будет и далее укрепляться к доллару.4.Реально и это также лично мое мнение температура больного будет только повышаться, нашей экономике будет все хуже и хуже, потому как 90% населения с благодарностью воспринимает лапшу-демагогию,навешанную ему, населению на большие такие как у таксы уши.5.А лапшу вешает тот же олигархат, который и дергает за веревочки все в этой стране, ему выгодно ,чтобы говорили о чем угодно - о мове, о вире, только не о тех - кто реально превратил перспективную страну ,потенциального тигра Европы в одну из беднейших стран.6.То,что Украина - одна из беднейших стран - это как бы аксиома, доказательство - все эти евробляхи, убогие новостройки,ломабарды и микрокредитчики в самых козырных арендных локациях.7.И да, я все-таки поостерегся играть сейчас на РН - аренда почти на все завалилась,все коэффициенты соответственно- стоимость метра-окупаемость через нн-ое количество лет полетело котам под хвост, лакомые куски на продажу в силу их малочисленности в свободную продажу почти не попадают, а вкладываться в будущие гетто - слишком рисковано,ну и при неминуемой девальвации гривны - гривневая цена может несколько и вырастет,но вот валютная - завалится, и так уже с прошлого года мини-пузырик раздули, у нас в облцентре козырные локации с осени прошлого года почти в 2 раза в валюте повысились, слишком рано представили себя европейцами ,мне кажется,игроки на РН.8.И да, неминуемо надо приготовиться к росту цен на качественный импорт,по мере роста курса евро. Вот на днях взял чисто немецкое производство (место сборки именно Бундес) холодилку, разница с аналогом Атлант соответствующей высоты - 27 штук против 10.Это слишком маленькая разница качество продукта ,и главное сервисное обслуживание - просто несравнимы.9.Ну и усугубление проблем - пенсионный фонд, шахты,долги по коммуналке,долги госкорпораций,суды по долгам, "булька" долгов ОВГЗ мини-аналог ГКО, несчмотря на не критические на моменты проценты, и поддержку междунар.фин.учреждений, которой у ГКО не было - все это будет лавиной нарастать.Во всем так, исключая продукты высшего качества национальные.