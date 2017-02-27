drevlyanin написав:

Опять-двадцать пять! Да не нужно нам сейчас никакой девальвации-ни лавинообразной, ни ползучей. Когда нет стабильного обменного курса, никто вкладываться в серьёзное производство не будет, т.к. невозможно рассчитать окупаемость, при нашей хронической зависимости от импорта почти всего, что не является сырьём.И если что то 24 года не происходит, то это совсем не значит, что не нужно даже стремится к этому. Если бы нацбанк поставил бы себе такую задачу, то никакой премии за владение гривной у нас бы уже года четыре не было бы в помине. Вместо этого имеем какие то постоянные конъюнктурные метания.